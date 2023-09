Antes que se nos Olvide | Ante nuevos libros, Comunicación plena

Como es sabido, los nuevos libros de la SEP para educación primaria y secundaria han causado gran controversia. Dimes y diretes de todo tipo y en todos niveles, por ejemplo, entre el presidente López Obrador y gobernadores que no los aceptaron. Los gobiernos de oposición fueron los primeros en quejarse por su contenido, sin embargo, paulatinamente fueron cediendo y al momento de escribir esta artículo, solo Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila, no los habían aceptado, pero posiblemente terminaran cediendo.

Desde que inició su administración, López Obrador señaló que pondría en marcha la cuarta transformación, buscando dejar un México nuevo al finalizar su mandato. Centrándose en la infraestructura pública, comenzó con un nuevo aeropuerto, que tuvo un alto costo, pues canceló la construcción en Texcoco e hizo el de Santa Lucia, el cual, dicho sea de paso, luce poco movimiento de pasajeros. Luego la refinería en Dos Bocas, que finalizará en 2024, pero según dicen costará casi si el doble de lo presupuestado, así mismo, el tren maya, que se tiene contemplado terminar en diciembre de este año, pero según especialistas, su construcción tuvo un grave impacto ambiental, entonces, como casi todos sus grandes proyectos tuvieron un “pero”, probablemente sintió que lo realizado, no sería suficiente para lograr la anhelada transformación y tal vez su nombre no quedaría plasmado con letras de oro en la historia del país, por lo cual, funcionarios de su confianza, quizás le sugirieron que la cuarta transformación la implementara también en el sistema educativo, que a la postre forjará una nueva sociedad mexicana, y entonces sería recordado como el hombre que vino a transformar el pensamiento de México. Posiblemente eso le encantó al presidente y ordenó poner manos a la obra, pero para su mala fortuna, el tiempo ya lo tenían encima, su gestión está por terminar y por hacerlo a las carreras, las cosas no salieron del todo bien.

Los temas que se incluyen en los libros de texto, que han causado controversia son el comunismo, la sexualidad e inclusión, además traen errores ortográficos. Con esta situación, el país se divide aún más, los que están a favor, exigen que se entreguen, los detractores que los quemen y las redes sociales se convierten nuevamente en campos de batalla. Como lo mencionaba, posiblemente todo el país terminará aceptándolos, pero no por eso, los que están en desacuerdo, deben quedarse con las manos cruzadas, al contrario, tendrán la gran oportunidad de involucrarse al 100% en la educación de sus hijos, tomar esos libros, buscar los temas que consideran escabrosos y orientarlos las veces que sea necesario, no será tarea fácil, sobre todo con niños pequeños, sin embargo, con paciencia y utilizando las palabras adecuadas, se puede. La comunicación entre padres, hijos y maestros tendrá que ser plena, inteligente y de confianza, incluidos padres y madres que están de acuerdo con los libros, no se pueden relajar y dejar a los profesores, todo el trabajo y responsabilidad, pues habrá dudas en sus hijos que únicamente ellos podrán responder.