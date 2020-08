Antes que se nos olvide apaciguar la pandemia

Es increíble y absurdo que con casi 60 mil muertos por Covid en el país, aún se tenga que mencionar que el virus es real, lamentablemente todavía hay muchos que están convencidos que todo es un invento. En nuestra ciudad se puede observar a personas que no utilizan tapabocas, o lo traen, pero sólo como una linda hamaca de papada, que es igual a no traerlo, otros lo utilizan sólo para entrar a los establecimientos, pero en cuanto salen lo guardan en la bolsa del pantalón y se olvidan de usarlo.

Una justificación recurrente de algunas personas para no cumplir con las medidas preventivas, como lavarse las manos frecuentemente, guardar la distancia, no salir de casa o usar cubrebocas, es que todos en algún momento nos vamos a contagiar, quizás, pero también todos nos vamos a morir en determinado momento y no por eso exponemos nuestra vida, al contrario, tratamos de evitar todo lo que conlleve peligro.

Otros no creen, porque no conocen a nadie que haya enfermado de Covid, sin embargo, a estas alturas de la pandemia, muchos ya deben conocer al menos a una persona que la haya padecido, o quizás al menospreciar las medidas preventivas, son ellos los que ya enfermaron.

Varias personas están convencidas que si son atacados por el virus se puede eliminar fácilmente con remedios caseros o medicina alternativa, tal vez en algunos casos suceda, pero en la mayoría no, hay miles de contagiados que requieren atención médica, y si continúan incrementando, la atención hospitalaria puede colapsar.

Debemos ser conscientes que el virus se ha quedado estacionado, y lamentablemente continúa cobrando vidas, la enfermedad es real, y debemos evitar que se propague aún más. Si no tiene la necesidad de salir, quédese en casa, ya que puede estar contagiado, pero es asintomático, y sin saberlo lo propagará a decenas de personas, incluyendo a sus seres queridos.

Por supuesto, también está el polo opuesto, hay quienes exageran, convirtiéndose en seres hipocondriacos y por un síntoma menor van al hospital, poniéndose en riesgo y atiborrando aún más los hospitales. Esa actitud es casi igual de dañina que no creer en el coronavirus.

Cierto, esta tormenta se ha prolongado, pero está en nuestras manos apaciguarla.

