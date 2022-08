Antes que se nos olvide | Apretar el cinturón

Por: Carlos A. Esparza Deister

Monitor Karewa es un sitio de internet creado en agosto del 2016, por una agrupación civil encabezada por el empresario Javier Mesta, dicha página busca transparentar las administraciones de los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc, así como de gobierno estatal. Cualquier persona puede ingresar a monitorkarewa.org, donde encontrará licitaciones y contratos, de las entidades mencionadas, toda la información es obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, sólo que en Karewa, el sistema es un tanto más amigable.

En dicho portal destaca un contrato de gobierno estatal por arrendamiento de vehículos, fechado el 31 de diciembre del 2021, llama la atención que es una adjudicación directa, aun cuando fue por un monto de poco más de 291 millones de pesos, por 90 pick ups rentadas, que fueron para la Fiscalía General del Estado, sin embargo, no se sabe marca, modelo y lapso del arrendamiento, pues no aparece el archivo con el contrato original. El proveedor es la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., según su sitio web, rentan vehículos a gobiernos, por periodos de 12 hasta 60 meses. Quizá para ser más convincentes y por ende captar más clientes, en su página señalan, “que el gasto realizado no computa como deuda pública, y por lo tanto no requiere autorización del Congreso local”. Probablemente con este argumento terminaron convenciendo a los funcionarios estatales, quiero pensar que el contrato es por 60 meses, ya que, de otra forma, sería absurdo, pues cada camioneta nos estaría costando alrededor de 3 millones de pesos y además rentada, aun cuando se ahorre dinero, en el mantenimiento. Claro, a menos que se trate de vehículos blindados. Así mismo, las autoridades deberían ver la manera de ahorrar combustible, este año, el Municipio otorgó dos contratos a las empresas Arpe y Petromax, por 147 millones de pesos, claro, es necesario, muchos de los funcionarios necesitan automóvil para realizar su trabajo, sin embargo, deben cuidar el combustible, varias veces he visto en el periférico de la Juventud vehículos de gobierno, conducidos a exceso de velocidad sin causa aparente, y peor tantito en camionetas ocho cilindros, por ende el consumo es mucho mayor. O empleados de una misma dependencia que se dirigen al mismo lugar, prefieren irse en distintos autos.

En estos tiempos, la inflación abruma a gran parte de la ciudadanía, la canasta básica ha incrementado excesivamente, son pocos los que pueden darse el lujo de salir del súper con carrito lleno. Ante esta situación tan complicada, hay que apretarse el cinturón y lo mismo deben hacer las autoridades, nuestro dinero tiene que ser utilizado de la mejor manera, no deben realizar gastos excesivos, tienen que poner en práctica la austeridad republicana y hasta la pobreza franciscana, que pregona el presidente López Obrador, no hay de otra, apretarse el cinturón, pero de verdad.





Sígame en Face: @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com