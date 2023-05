Antes que se nos olvide | Casi iguales

Por: Carlos A. Esparza Deister

El presidente López Obrador se ha quejado en varias ocasiones (quizás para hacerse el mártir), que después de Francisco I. Madero, es el presidente de México más insultado de la historia, muchas de esas ofensas (que no son justificables), él mismo las provoca con sus declaraciones desafortunadas y le tupen con todo en redes sociales. Posiblemente sí es el más insultado, pero si en la época presidencial de Fox hubiera existido la efervescencia en redes sociales de la actualidad, estaríamos hablando de un empate técnico en primer lugar, porque Vicente Fox también salía con cada ocurrencia (¿qué habremos hecho para merecer esto?), digo, también Peña Nieto la regó feo varias veces, pero salvo su mejor opinión, no supera a este par.

Casi desde que se convirtió en el primer presidente de oposición en la historia de México, Fox tuvo problemas con sus declaraciones, por lo cual, paulatinamente su imagen presidencial se fue deteriorando. En numerosas ocasiones, el vocero oficial Rubén Aguilar, justificó sus desaciertos con la famosa frase, “Lo que el presidente quiso decir”.

En 2001, dio un discurso en el II Congreso Internacional de la Lengua Española, en un fragmento dijo, “De Simón Bolívar a Jor…José Luis Borgues”, siendo lo correcto Jorge Luis Borges. Un año después, durante la Cumbre Mundial sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en Monterrey, Fox hizo la famosa llamada telefónica a Fidel Castro, carente de diplomacia, “invitándolo” a que se retirara del país, lo más pronto posible, con su memorable frase, “Comes y te vas”, todo esto para no incomodar al presidente George W. Bush. Fox justificaba su errores diciendo, “No sé si en esta vida ustedes sean seres humanos perfectos, yo no lo soy”, y tenía razón, un error todos lo cometen, pero él lo hacía demasiado seguido. Luego mencionaría, “El 75% de los hogares de México tiene una lavadora y no de dos patas o de dos piernas, sino una lavadora metálica”. En 2005 hizo una declaración que pudo ocasionar un conflicto diplomático, con su, “No hay duda de que los mexicanos y las mexicanas, llenos de dignidad, voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros, quieren hacer allá en Estados Unidos”. Sus palabras causaron gran malestar en la comunidad afroamericana.

Por todo lo anterior, su figura presidencial no imponía respeto, el acabose fue en diciembre de 2005, durante una visita oficial a un Centro de Readaptación para menores, del entonces Distrito Federal, al fotografiarse con un grupo de jóvenes reclusos, uno de ellos, apodado El Roñas, le puso a Fox los clásicos “cuernos”, la imagen dio la vuelta al mundo.

A través de los años, López Obrador y Fox han tratado de meterse el pie mutuamente, por ejemplo, Fox quiso excluirlo de la política con aquel desafuero de 2004, por lo cual, López Obrador detesta todo lo que esté ligado a Fox y ahora quiere desaparecer el INAI, establecido durante el mandato del panista, pero a pesar del odio, tienen varias cosas en común, ambos prometieron demasiado en campaña, llegaron a la presidencia como la esperanza de México y aunque ambos mandatos tuvieron aspectos positivos, no pudieron (claro, a López le falta, pero difícilmente logrará todo lo que prometió). Así mismo, son parecidos en sus declaraciones desafortunadas, las cuales, tristemente serán más recordadas, que los logros de sus respectivos mandatos. Definitivamente son casi iguales, sólo falta que a López Obrador le pongan cuernos.





