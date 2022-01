Antes que se nos olvide | Chihuahua en llamas

En diciembre del 2021 asesinaron en menos de 24 horas a 13 personas en Cd. Juárez. Hace unos días, se desencadenaron varios hechos violentos, primero asesinaron a tres personas en un bar, después, la ciudad literalmente ardió, pues incendiaron una tienda de conveniencia, un yonque y varios vehículos, en distintos puntos de esa frontera. Este acto ejemplifica cómo ha permanecido Cd. Juárez y gran parte del estado en los últimos 20 años, en llamas.

Fuego, que lamentablemente ningún gobierno, priista o panista han podido apagar, por supuesto, no es sencillo. En el gobierno de Corral se la pasaron diciendo que la violencia se debía a un reacomodo del crimen organizado, pero tal parece que nunca se acomodaron bien, pues Chihuahua se tiñó de rojo durante esa administración. Todo está tan mal y el poder de los criminales es tan grande, que ahora las autoridades deben esperar a que las bandas de criminales se acomoden, mientras observan cómo se llevan entre las patas, a miles de personas inocentes, incluidos niños.

Sería difícil mencionar todos los actos violentos ocurridos en los últimos 10 años en nuestro estado, de hacerlo se tendría que ocupar todas las páginas de El Heraldo de Chihuahua y seguramente faltarían hojas.

Ante los lamentables hechos de Cd. Juárez, inmediatamente la gobernadora Campos envió un mensaje a los chihuahuenses, donde explicó las medidas que se llevaron a cabo para tratar de pacificar la frontera. El alcalde Bonilla hizo lo mismo aquí en Chihuahua, esto es muy positivo, pues da cierta tranquilidad a la población, ojalá y estas disposiciones ayuden. Por cierto, en su forma de expresarse el alcalde Bonilla pareciera que aún está en campaña electoral.

Como sociedad, no debemos acostumbrarnos a esta violencia brutal, por supuesto a estas alturas es complicado, pues las balaceras y asesinatos son algo común, pero no debemos permitir que esa terrorífica cotidianidad se apodere de nosotros. La indiferencia es una constante, muchos piensan erróneamente que mientras la violencia no afecte a alguien cercano o a ellos mismos, todo está bien, no pasa nada. Tenemos que exigir a nuestras autoridades una estrategia eficiente, que apacigüe este enorme fuego. Claro, como ciudadanos también hay que contribuir, por ejemplo, evitar consumir alguna droga, dejar de verlo como algo normal, pues obviamente al hacerlo se está apoyando el crimen organizado, otorgándole más dinero, con el cual reclutan jovencitos que mandan a incendiar establecimientos y automóviles, dejando a nuestro Chihuahua en llamas.





Sigue en Face:@ Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com