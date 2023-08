Antes que se nos olvide | Chihuahua, primer lugar en atrocidades

Carlos A. Esparza Deister

Políticos van y vienen, pero ninguno ha podido disminuir el problema de la violencia e inseguridad. Claro, no es una tarea menor. A López Obrador se le ocurrió prometer en campaña, que llegando a la presidencia no habría una sola masacre, por favor, “no prometan lo que no será”, tan sólo de enero a junio del 2023, según información de Causa en Común A.C., van 226 masacres en todo el país, (en el entendido que masacre se refiere al asesinato de tres personas o más), un dato impactante, pero, aun así, el presidente asegura que la violencia ha disminuido en México, ¿Donde? Quizá a los alrededores de su casa.

Desde hace unos 20 años, la mayoría nos preguntamos, ¿Cuándo terminará esta violencia brutal? ¿Cuándo seremos completamente libres? Nadie tiene la respuesta y mientras tanto el país continúa llenándose de cráneos y cuerpos, como los 225 cadáveres, 335 osamentas y miles de restos humanos que descubrieron en el estado de Veracruz en 2017 y al año siguiente, 174 cráneos, en Alvarado, Veracruz. Algo similar ocurrió en Chihuahua, en 2017 fueron encontradas 217 osamentas y en 2018 más de 199 partes humanas en el Valle de Juárez. En 2018, descubrieron 43 cadáveres en cementerios clandestinos de Jalisco y durante ese periodo hubo tal cantidad de cadáveres en dicho estado, que ya no cabían en los depósitos, teniendo que sacar de la morgue estatal, 270 cadáveres sin identificar. Empleados forenses, los introdujeron en dos cajas refrigeradas de tráiler, y los mandaron a deambular por distintos municipios del estado, iniciando una caravana siniestra. Tiempo atrás, en San Fernando, Tamaulipas, fueron masacrados en 2010, 72 migrantes, desde ese año y hasta el 2021, las autoridades han encontrado decenas de fosas clandestinas y tanques incineradores. A mediados de 2022, fueron descubiertos 18 mil restos humanos, en las llamadas fosas de “el tubo”, en Hidalgo, Nuevo León.

Como solía decir Javier Valdez, extraordinario periodista sinaloense, experto en narcotráfico y autor de varios libros de ese tema, que a la postre sería cobardemente asesinado, “México es un panteón gigante”.

La citada asociación civil, Causa en Común, en su página de internet, tiene un conteo de atrocidades y eventos de alto impacto registrados en los medios de comunicación, donde incluyen masacres, fosas clandestinas, torturas, asesinato de niños y adolescentes, entre otros, le llaman la galería del horror, pues bien, de enero a junio del 2023, el estado con mayor número de atrocidades fue Chihuahua con 296 casos, por supuesto, los datos varían continuamente, pero esta vez le tocó a nuestro estado el lamentable primer lugar, las autoridades estatales tienen que hacer un mayor esfuerzo para contrarrestar el problema, por supuesto, es complicado, pero para eso están ahí, para proteger a los ciudadanos, los cuales, ya están hartos de tantas atrocidades.





