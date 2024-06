Antes que se nos olvide | ¿Cuántas Juanitas habrá?

La semana pasada, mencionaba la tremenda impunidad que prevalece en nuestro país, la cual permite a los criminales, hacer prácticamente lo que quieran, pero por otro lado está la justicia mal aplicada, existen cientos de personas inocentes en las cárceles de México. Esas personas están purgando injustamente una condena, porque estaban en el lugar o con las personas equivocadas, pero no tuvieron nada que ver con el delito, aun así, fueron enjuiciadas y condenadas, tal es el caso de Sanjuana Maldonado, una joven mujer, que siempre buscó la superación; en su comunidad o ranchería, la mayoría de las mujeres se casan entre los 14 y 16 años, para ella eso no era normal y vio en sus profesores un ejemplo a seguir , ella deseaba ser maestra o gerente de restaurante, por lo cual, cuando salió de secundaria, pidió a sus padres, que la dejaran continuar sus estudios y así lo hizo, hasta lograr ingresar al tecnológico de Matehuala, San Luis Potosí. Ciudad un tanto alejada de su pueblo, pero era la única forma de alcanzar su sueño, vivía sola, para costear sus estudios trabajaba en un tienda de conveniencia y cuidaba a una señora. Tiempo después, en la tienda donde laboraba, conoce a un sujeto con el cual se involucra primero de manera amistosa y luego sentimentalmente, un tanto por presión social, pues sus compañeros de escuela la cuestionaban porque no le conocían novio; esto lo comentó ella misma, en una entrevista que le dio a la activista social Saskia Niño de Rivera, la cual tiene un blog llamado Penitencia, que aparece en YouTube, donde les da voz a reclusos de las distintas penitenciarías del país. Entonces, por presión social, Juanita comienza una relación con un tipo que le llevaba 15 años, pasan algunas semanas y un día, él marca, para preguntarle cuál es su nombre completo, se lo da, y el hombre cuelga .Días después, la cita para que lo acompañe a un tienda y cobre un dinero que habían puesto a su nombre, Juanita desconfió, pero la comenzó presionar, diciendo que sabía dónde vivían sus padres, por lo cual accedió a ir; cuando se encontraba en la tienda, es abordada por una mujer, que le pregunta como se llama, ella sin dudarlo da su nombre e inmediatamente es detenida; el dinero que iba a cobrar, presuntamente era el cobro de un secuestro. También es detenido su novio, junto con otros dos que los acompañaban. Asustada y sollozando, les asegura a los policías que no tiene nada que ver, pero es golpeada, posteriormente, uno de los policías de mayor rango, le dice que le cree, pero tiene que entregarla. Y comienza su calvario, solo tenía 21 años, se la llevan a Ciudad de México, al principio no le otorgan abogado de oficio, luego la llevan a otro penal. Durante las audiencias, pidió carearse con los agraviados o con el presunto secuestrado, pero resulta que nunca apareció nadie, además, nunca tuvo acceso a su expediente. Fue vinculada proceso y después le dictaron una sentencia de 30 años, a pesar de que su exnovio, en varias ocasiones declaró que Juanita era inocente.

Mientras estuvo encarcelada, pidió o rogó a los altos mandos de la penitenciaría que la ayudaran, algunos lo hacían, pero no lo suficiente, pues tuvieron que pasar 15 años, para que por fin la salvaran, esto, también se debió a la presión de organizaciones civiles y activistas como Saskia que dieron a conocer el caso a nivel nacional.

Por fin, este 20 de junio del 2024, diputados del Congreso de San Luis Potosí, le otorgaron un indulto, aun no se sabe el día que será liberada, pero Juanita después de miles de días injustamente encarcelada, saldrá libre. Pareciera que, en México, al criminal, se le respeta, él llega tranquilo a la cárcel, pues sabe que “gracias” a un “resquicio legal”, será liberado casi inmediatamente, mientras al inocente, quien llega a la cárcel temeroso, vulnerable, es aplastado sin piedad, y aun cuando todos los argumentos o señalamientos no cuadran, no hay resquicio legal, que lo salve, se imparte la justicia a rajatabla.

¿Cuántas Juanitas habrá en las cárceles de México?