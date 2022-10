Antes que se nos olvide | Drogadicción desbordada

Por: Carlos A. Esparza Deister

La ciudad está plagada de rateros, le pegan a todo, abarrotes, casas, supers, escuelas, etc. Muchos de estos delincuentes están desesperados por conseguir algo de dinero a como dé lugar, pero no es para llevarlo a sus hijitos desnutridos, tampoco para comprar medicina a su madre enferma o para ayudar a su pareja en dificultades, no, lo quieren para ir a comprar cristal, la droga que convierte a las personas literalmente en zombis. Miles han destrozado su vida por culpa de ese estupefaciente. Nos han repetido una y otra vez en campañas contra adicciones que las drogas destruyen, pero muchos piensan que pueden dejarla cuando quieran, no es así, máxime con este tipo de estupefacientes sintéticos, donde la adicción es brutal, no pueden parar de consumirla, se dice que es igual de adictiva que la heroína.

Personas de todos los estratos sociales se han convertido en rehenes del cristal, y ahora están robando para poder adquirirla, como Manuel, abogado, que llegó a tener un cargo público. Durante una fiesta le ofrecieron cristal, él seguro de sí mismo aceptó, “sólo para probarla”, pero quedó atrapado en esa telaraña, perdió todo, trabajo, familia, bienes, actualmente deambula en las calles, no habla con nadie, entra a los comercios para robar algo, si lo logra, inmediatamente va a venderlo o cambiarlo por droga. Rubén hace lo mismo, un mecánico al que le iba muy bien en su negocio, en una ocasión uno de sus clientes le ofreció cristal, ya había probado otras drogas y las había dejado sin problema, se preguntó, ¿qué puede pasar?, muy pronto lo descubrió, el cristal se apoderó de su cuerpo, exigiéndole mayores dosis, disminuyó de peso de manera dramática, su rostro envejeció 20 años, sabe que lo está matando, pero no puede dejarla.

Al igual que Joaquín, un técnico herramentista, a quien comenzó a irle muy bien, comenzó a ahorrar para comprar la camioneta de sus sueños, luego de un tiempo lo consiguió, hizo una reunión para festejarlo, durante el festejo alguien le ofreció cristal, nunca se había drogado, pero por la efervescencia del momento aceptó, metiéndose a un laberinto sin salida, comenzó a faltar en su trabajo, hasta que lo despidieron, se gastó todo su finiquito en droga. Dejó de trabajar, vendió todo lo que pudo, incluida su apreciada camioneta. Después, al verse sin dinero, se dedicó a robar cable de una empresa telefónica por un tiempo, hasta que fue detenido, actualmente está en la cárcel (los nombres fueron cambiados para proteger identidad, pero son ejemplos reales).

El problema está descontrolado, las autoridades municipales y estatales lo saben, pero hacen muy poco para intentar solucionarlo. Así mismo, un sector de la población no ayuda, pues compran artículos robados, creando un círculo nocivo. Los ciudadanos deben ser conscientes que, si les ofrecen algo a la mitad de su precio o menos, probablemente es robado, si lo compran están fomentando el delito y tarde o temprano ellos serán las víctimas. Las autoridades deben imponer penas más severas a quien compre artículos robados. Además, deberían hacer algún tipo de alianza con centros de rehabilitación, para tratar de solucionar este grave problema que está desbordado, se dice que desde el 2013 el consumo de cristal en México aumentó más de 500%, ¿qué esperan para hacer algo?

