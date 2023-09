Antes que se nos olvide | El oficio de ayudar a los demás

Mis padres partieron en septiembre, mi papá murió el día 14 de 1996 y mi madre el 20 del 2020. José Santos Esparza Muñoz, hasta la fecha un hombre reconocido en la región sur del estado, empresario, político y sobre todo altruista, su pasión era ayudar, por eso se metió a la política, por un genuino interés de tender la mano a los más necesitados, sobre todo de su pueblo natal, Santa Bárbara, la ciudad, más antigua del estado de Chihuahua, pintoresca población, pegadita a Parral y San Francisco del Oro. Mi padre ingresó a las filas del PAN en su juventud y posteriormente en 1965 se convirtió en candidato a alcalde, en ese tiempo, la elección era un mero trámite, el triunfo lo tenía asegurado el candidato del PRI, en otros artículos ya he mencionado este hecho, donde Santitos ganó, pero el PRI en su afán de no perder, desapareció urnas, mandaron personas a que votaron varias veces y al final declararon ganador a su candidato, pero esto ocasionó que la mayor parte del pueblo se uniera para exigir se respetará el resultado, realizaron plantones y marchas hasta que las autoridades estatales reconocieron el triunfo de Santos, convirtiéndose en el segundo alcalde panista de la historia de Chihuahua. Por mucho tiempo, se dijo que había sido el primero, pero hubo otra persona que ganó en los años cuarenta, sin embargo, la forma en que ganó la elección fue algo inédito para la época. Posteriormente continuó en la política, practicando siempre el oficio de ayudar a los demás.

Mi madre, Margarita Virginia Deister Mateos, llegó muy pequeña al estado de Chihuahua, cuando la compañía San Francisco Mines of México (hoy Grupo Frisco), establecida en San Francisco del Oro, contrató a Jorge su papá, un estadounidense que tenía poco tiempo viviendo en el país, pero ya estaba casado con Luz María, a quien conoció en Ciudad de México. La incipiente familia Deister llegó a la colonia San Antonio, que pertenecía a la empresa que lo contrató, en ese entonces, dicho lugar era habitado sólo por empleados extranjeros, el sitio era como un típico pueblo estadounidense, la mayoría de las casas con techo de dos aguas y amplios jardines. Había casa club con restaurante, bar, estaba equipado con boliche y hasta sala de cine en la planta alta. En otra zona del lugar había dos albercas y cancha de tenis, en ese bonito lugar vivió su infancia mi mamá. Posteriormente conoció a mi padre y se fueron a vivir a Santa Bárbara, mi madre era muy blanca y de ojos verdes, casi toda la gente creía que era extranjera, algunos hasta aseguraban que mi padre la había conocido en Europa, nada que ver, ella siempre estuvo orgullosa de ser mexicana, tanto, que en los años sesenta, le ofrecieron la nacionalidad estadounidense, por el legado de su padre, pero no le interesó.

Aunque parecían distintos, mis padres tenían varias cosas en común, eran alegres, amables y sobre todo les gustaba ayudar a la gente, por eso ingresaron al Club de Leones, donde participaban activamente, mi mamá fungía como traductora de los médicos que llegaban de Estados Unidos en cada campaña oftalmológica. Pero su apoyo no se limitaba al club, en dos ocasiones adoptaron a niños tarahumaras, primero a Feliciano y luego Julián, por una temporada, les otorgaron afecto, vestido, comida y escuela. Siempre tendían la mano, mi papá se hizo cargo de una tía soltera durante su vejez y al morir ésta, le heredó su casa, que era muy grande, pero en lugar de apoderarse de ella y a pesar de que en ese momento no tenía casa propia, decidió reunir a todos los sobrinos de su tía y les indicó que la casa sería utilizada como asilo de ancianos, pues Santa Bárbara no contaba con uno y así fue, hasta la fecha el asilo María Concepción Esparza (en honor a la tía) brinda servicio a la comunidad.

Mis padres fueron felices a su manera, y aunque nunca fueron la pareja perfecta, hubo algo que los unirá eternamente, el oficio de ayudar a los demás.