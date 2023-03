Antes que se nos olvide | El país más violento del mundo

Carlos A. Esparza Deister

En el 2022, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas. Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas y Tijuana, ocupan los cinco primeros lugares. Cd. Juárez se encuentra en el noveno sitio. Mientras Chihuahua capital, ocupa el lugar número 30, mismo puesto que en el 2021. El presidente López Obrador asegura frecuentemente, que se ha ido controlando la violencia, pero lo cierto es que ningún gobierno ha podido frenar a las organizaciones criminales.

Probablemente la mayoría de los delincuentes que han convertido varias de nuestras ciudades en las más violentas del mundo provienen de familias despedazadas por la inconsciencia humana. Descienden de padres que, por su caótica y egoísta vida, olvidan amar, respetar y valorar la piedra angular de una sociedad, la familia. Quizá algunos de esos jóvenes criminales, veían como su padre borracho o drogado, golpeaba a su madre. O tal vez el hermano mayor o algún tío, los maltrataba, quizá hasta fueron abusados sexualmente, pero sus padres por andar “ocupados” en sus “asuntos”, nunca se enteraron, ocasionando que esos niños crecieran llenos de resentimientos, con rabia. No generalizo, pero es obvio que muchos de los hombres y mujeres violentos de hoy, fueron niños violentados.

Y no sólo los delincuentes traen rabia acumulada, también parte de la sociedad, lo hemos observado en varias mujeres durante las marchas feminista, donde encolerizadas dañan edificios públicos, por supuesto, tienen derecho a expresarse. Es válido levantar la voz, pero no es válido que algunas de ellas, manchen las manifestaciones con violencia. Ese México violento, lo vemos también, cuando un iracundo automovilista quiere golpear a otro por un percance vial. Lo observamos en el empleado frustrado, que quiere “madrear” a su jefe inmediato, sólo porque “le da mucha carrilla”. Se mira en los padres intolerantes y complicados, pero también en los hijos que se convierten en tiranos de papá y mamá, haciendo y deshaciendo con ellos. Lo vemos en ese profesor que anda malhumorado y es poco empático con sus alumnos, pero así mismo, en los alumnos soberbios, que, al sentirse protegidos por sus derechos, no respetan reglas y son altaneros con los maestros.

Desde hace seis años, la lista de ciudades más violentas a nivel mundial es encabezada por una población mexicana, claro, esto se debe principalmente al crimen organizado, sin embargo, como sociedad podemos y debemos contribuir, para que México ya no sea el país más violento del mundo. La responsabilidad es de todos.

