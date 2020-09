Antes que se nos olvide encender la luz

El 9 de julio 2014, Ronald Haskell llegó a casa de su excuñada Katie Lyon, ubicada en Houston, Texas, en ese momento ella ni su esposo se encontraban, sólo sus cinco hijos, Cassidy, de 15 años; Bryan, de 13; Emily, 9; Becca, 7; y Zach, de 4. Cassidy abrió la puerta como hermana mayor, el hombre preguntó por sus padres, al principio no lo reconoció, pero cuando dijo su nombre recordó que era el exmarido agresivo de su tía Melanie. Cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, Ronald ya había empujado la puerta, sacando un arma de fuego, preguntó de manera tranquila si sabía dónde se encontraba su expareja, al no haber respuesta, ordenó a los niños acostarse sobre el suelo en hilera. Un rato después llegó Katie, acompañada de su esposo Stephen, a quienes les preguntó lo mismo, pues deseaba recuperar a sus hijos. Al tener antecedentes de las agresiones hacia su hermana durante el matrimonio, Katie dijo no saber dónde estaba, esto molestó a Ronald, ordenándoles que también se tiraran al piso, Katie angustiada al adivinar sus intenciones, saltó sobre él para luchar, pero Ronald disparó sin piedad a su rostro, luego, ya totalmente desquiciado, baleó a Stephen, después a Cassidy, pero milagrosamente la bala solo rozó su cabeza, fingiendo estar muerta. Ronald continuó disparando sin clemencia al resto de la familia. En cuanto el sujeto se retiró, Cassidy telefoneó a emergencias, gracias a eso, el asesino fue capturado, quien ya había cargado nuevamente la pistola y se dirigía a casa de sus exsuegros.

Cassidy fue la única sobreviviente, posteriormente durante el sepelio de su familia, tuvo fortaleza para hablar frente a cientos de personas que fueron a despedirlos, “sé que mamá, papá, Brian, Emily, Becca y Zach, están en un lugar mucho mejor”. “La felicidad puede ser encontrada aún en la hora más oscura, sólo debemos recordar encender la luz”, dijo sollozando esta frase de Albus Dumbledore, personaje de Harry Potter, sus libros favoritos.

Este penoso acontecimiento, aún lastima, conmueve y entristece, muestra de manera espeluznante, el grado de crueldad al que puede llegar un ser humano, incapaz de controlar su mente e impulsos. Pero por otro lado, enseñó cómo una jovencita mostró autocontrol en una situación tensa dramática , escalofriante, y después la manera en que tomó la desgracia, tratando de entender lo sucedido, intentando adaptarse a lo que sería su nueva vida, buscando primero el bienestar propio, luego el de quienes la rodean.

El 11 de octubre 2019, Ronald Haskell fue condenado a la pena de muerte, después de escuchar la sentencia, Cassidy, de 20 años, se levantó valientemente y a sólo unos metros de distancia le habló al asesino de su familia. “El jurado decidió que vas a morir con una inyección letal, y yo respeto esa decisión, ¿si creo que el castigo corresponde al crimen? No. Deseo que cuando mueras, tengas el castigo que mereces por parte de Dios. ¿Te arrepentirás algún día? No lo sé, pero ya no me importa. Voy a continuar mi vida con alegría, saldré adelante, me olvidaré de ti. Dios estará ahí cuando lo necesites, y ese momento te llegará rápido, lo quieras o no”.

Obviamente su vida nunca será igual, pero ella posee una extraordinaria fortaleza mental y espiritual, que genera un acorazamiento interno.

Cassidy, aún en la tragedia, recordó muy pronto encender esa luz interior, la cual ha ido iluminando su alma, vida y camino, mientras Ronald, ante un conflicto de pareja, aunque lo pudo hacer, decidió no encenderla, probablemente por eso se quedará en la oscuridad eterna.

