Antes que se nos olvide | Enseñanzas de Santitos y Margarita

Por: Carlos A. Esparza Deister

Nuestro mes patrio está repleto de fiesta, música, algarabía, luces, olores, pirotecnia y todo lo demás, que hace gritar a millones de mexicanos “Viva México”. La alegría se desborda en el país, pero como suele pasar, mientras unos ríen, otros lloramos. El 14 de septiembre de 1996 falleció mi padre, después, el 17 de septiembre, pero del 2020, muere mi mamá. “Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde”, frase que la mayoría menciona frecuentemente, pero no se comprende, hasta que se experimenta en carne propia.

Las enseñanzas que dejan los padres son inigualables e insuperables. Aun cuando estuvo corto tiempo conmigo, mi padre me inculcó con su ejemplo tenacidad, responsabilidad, honradez y altruismo. Me enseñó que si no se está dispuesto a trabajar duro, la recompensa tardará en llegar o quizá nunca aparecerá. Y que las cosas materiales son sólo charcos de felicidad, que se evaporan muy pronto. Santos, mi padre, era comerciante, uno de los más queridos en Santa Bárbara, también se hizo político, porque le gustaba tender la mano a los más necesitados. Fue el segundo alcalde panista en la historia de Chihuahua y de la forma que ganó fue algo impensable para la época, pero eso ya lo he comentado en otros artículos.

Mi papá pudo haberme dado regalos costosos, pero me enseñó a ganármelos, es decir, en lugar de servirme el pescado frito me enseñó a pescar. Una ocasión fui a pedirle dinero a la tienda, preguntó, ¿quieres dinero?, respondí afirmativamente, entonces dijo, “ahí está el periódico”, señalando varios ejemplares de El Sol de Parral, sin pensarlo mucho, los tomé y salí a la calle a venderlos, así me convertí en un pequeño voceador de sólo nueve años, por un breve lapso, pero fue una gran lección.

Margarita, mi madre, fue una persona auténtica, sin prejuicios, alegre, bailadora. Ella hacía lo que quería, sin importar el qué dirán, claro, sus acciones no perjudicaban a nadie. Amorosa con sus hijos, pero a su manera. Amaba cantar, y todo lo que estuviera relacionado con el mundo del espectáculo, guardaba celosamente un montón de hojitas y servilletas, con autógrafos de varios artistas. Tocaba el piano y en las fiestas siempre interpretaba algunas canciones. Le encantaban las telenovelas, se peleaba con los villanos, les gritaba enojada desde su sillón, exigiéndoles que ya no hicieran sufrir a la protagonista abnegada.

Al verla, algunos podrían decir que mi madre estaba medio locuaz, pero es lo mismo que hace cualquier fanático a los deportes desde su sillón cada vez que juega su equipo favorito. Las cosas siempre las hizo a su manera, así fue feliz, y precisamente eso es lo que me enseñó, que la vida es un corto viaje, el cual hay que disfrutar, sin tomar mucho en cuenta lo que opinen los demás. Aun cuando llevaba sangre estadounidense en sus venas, mi madre siempre gritó con mucho orgullo, “Viva México”.

La muerte es algo inevitable, pero no deja de ser lamentable.

Sígame en Face: @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com