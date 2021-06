Antes que se nos olvide | Habemus gobernadora

Contra viento y marea, Maru Campos resultó ganadora en las elecciones a gobernador, al final, su imagen no resultó afectada por el enfrentamiento con Javier Corral, el cual tuvo tintes de película de espionaje. Tampoco le perjudicó la acusación de haber recibido dinero de Duarte, razón por la que está vinculada a proceso y en próximos meses deberá comprobar su inocencia.

Como primera alcaldesa de Chihuahua, demostró liderazgo, personalidad y aptitudes como funcionaria, ha sabido rodearse de personas capaces, esto y más, la han catapultado a la Gubernatura. Según escuché en un spot, deja una ciudad sin deudas, esto es muy positivo, pues le deja finanzas sanas a su gran amigo Marco Bonilla. Luego de sus dos gestiones, Chihuahua luce distinta, se realizaron nuevas obras o mejoras en las vialidades, claro, hubo bastante controversia con las famosas turboglorietas, pero en términos generales, la ciudad se ve mucho mejor. Sin embargo, se mantiene un importante rezago social, hay decenas de colonias que no cuentan con drenaje ni agua, esto es inhumano, pero claro, regularmente el gobernante prefiere destinar enormes presupuesto a vialidades, pues es la cara de la ciudad, las grandes construcciones siempre impactan de manera positiva, sin embargo, suelen “olvidarse” de las colonias apartadas, que están escondidas y que claman apoyo. Equilibrar el presupuesto debe ser una tarea primordial para Marco Bonilla, claro, las vialidades son necesarias, sin embargo será el cuento de nunca acabar, pues de manera involuntaria se está fomentando el uso del automóvil y por ende incrementa el padrón vehicular, impactando al medioambiente, por ejemplo, en Ciudad de México, primero se construyó un segundo piso en el periférico, el cual fue insuficiente, luego se hizo un tercer piso y el problema de tráfico persiste. En Chihuahua, guardando toda proporción, puede ocurrir algo similar, para evitarlo, en conjunto con su gran compañera Maru Campos ya como gobernadora, deberán implementar una estrategia donde se fomente el uso de vehículos no contaminantes, como la bicicleta, urgen ciclovías en la ciudad y por supuesto, es necesario un transporte público eficiente, el cual no se ha podido lograr con ninguna administración.

Javier Corral prometió disminuir la inseguridad, pero no pudo, la violencia continúa a lo largo y ancho del estado, la impunidad persiste. De hecho ningún hombre ha podido meter en cintura a los criminales, esperemos que una mujer sea la solución, claro, antes tendrá que deslindarse de manera convincente de las acusaciones en su contra.

La virtual gobernadora ha demostrado tener carácter, que enfrenta con gallardía los problemas, pero no sabemos si es vengativa, seguramente durante la entrega-recepción revisará no con lupa, con microscopio la administración de Javier Corral, quien a su vez ha manifestado ser un hombre íntegro y honesto, entonces debe tener todo en orden, pero en caso de nos ser así, por obvias razones, estará metido en un doble problema, iniciando así otro episodio tragicómico de Campos vs. Corral.

