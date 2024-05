Antes que se nos olvide | Hazme sentir importante

Carlos A. Esparza Deister

Mary Kay es una de esas marcas que la mayoría reconoce, claro, sobre todo las mujeres. Es una empresa de cosméticos que factura millones de dólares cada año a nivel mundial. Como suele suceder, detrás de una gran compañía, hay una extraordinaria historia, en este caso la de su fundadora, Mary Kay Ash, quien nació en Houston, Texas, desde pequeña tuvo grandes responsabilidades, a los siete años ya cuidaba a su padre enfermo, pues la madre tenía que trabajar todo el día para sostener el hogar. A esa corta edad cocinaba, incluso si requería algún artículo, viajaba sola en tranvía al centro de la ciudad para comprarlo, eran los años veinte, pero, aun así, era muy riesgoso. Su madre la alentaba siempre, “Tú puedes cariño”; esas palabras quedarían grabadas en su mente para toda la vida. Tiempo después, se casó muy joven, trasladándose a Dallas, lugar donde nacieron sus tres hijos. Pero años más tarde se divorció, su exmarido pronto se olvidó de su familia, dejándole toda la responsabilidad. A mediados del siglo XX, una mujer no conseguía empleo fácilmente, mucho menos divorciada y si la contrataban el salario era insuficiente. Sólo pudo conseguir trabajo como vendedora, pero desde un principio mostró hambre de triunfo, paulatinamente fue escalando puestos hasta convertirse en directora nacional de ventas. Tras 25 años de arduo trabajo, decidió jubilarse, pero solo duró una semana el retiro, puso manos a la obra para fundar su propia empresa con los ahorros de toda su vida. La misión primordial de su compañía sería otorgarle a la mujer un empleo digno, bien remunerado, con oportunidades ilimitadas de triunfar. El producto principal serían cremas faciales, fabricadas con una fórmula secreta que había adquirido. Un mes antes de iniciar, mientras afinaba detalles junto con su nueva pareja, él sufrió un ataque mortal al corazón. Un duro golpe que le afectó demasiado, pero continuó con lo planeado, invirtió el dinero que le quedaba en renta de local e insumos para su primer oficina de ventas, abriendo sus puertas el 13 de septiembre de 1963, con nueve vendedoras (actualmente la empresa tiene más de 2 millones) y su hijo Richard de solo veinte años, que fungiría como administrador, tras la repentina muerte de su esposo. El inicio fue muy complicado, pero siempre tuvo claro cuál sería una de las claves para triunfar, hacer sentir bien a la gente (clientes y empleados), decía que siempre imaginaba a todas las personas con un gran letrero que decía, “Hazme sentir importante”. Definitivamente el haberlo implementado fue un gran acierto, el cual deberíamos ponerlo en práctica todos sin excepción, en nuestra vida diaria, parece sencillo, pero no lo es, pues nos hemos convertido en una sociedad egoísta, la cual lleva un vida demasiado ajetreada y pocas veces hace un alto, para hacer sentir bien a los demás, para hacerlos sentir que son importantes. En primer lugar, deberíamos comenzar con nuestra familia, Durante la semana ¿Cuántas veces le demuestra a su pareja, hijos, o padres, lo importante que son? Luego, debería continuar con los compañeros de trabajo, con los que piden ayuda en el semáforo, con quien se encuentre en su camino, con todos los que pueda, imagine que traen un enorme cartel que dice, “Hazme sentir importante”. Por supuesto, no será fácil al principio, pero con el tiempo se convertirá en un grandioso habito, que posteriormente lo hará sentir muy bien.