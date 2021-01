Antes que se nos olvide | Historias de Covid

Rafael tenía un buen trabajo en una empresa trasnacional, era representante de ventas, había temporadas que viajaba por gran parte del país. Divorciado, sin hijos, después de la separación, decidió regresar a casa de sus padres para hacerles compañía, pues sus dos hermanos vivían en otras ciudades. Había regresado a casa el hijo pródigo y sus papás lo recibieron felices.

Aún no llegaba a los 40, salía de manera frecuente a divertirse con los amigos, además retomó sus hobbies, desempolvó su vieja guitarra, que estaba arrinconada en un cuarto desde su matrimonio, el cual sólo duró dos años.

Desentumeció los dedos y pronto ya estaba tocando como en los viejos tiempos, luego invitó a tres amigos con los que tocaba hace años y después de unos meses regresaron al bar donde hicieron sus pininos musicales. Rockeaba todos los fines de semana, su trabajo se lo permitía hacerlo, pues sólo laboraba de lunes a viernes.

Luego tuvo una ligera crisis treintañera, para apaciguarla, comenzó a juntar dinero para el enganche del auto de sus sueños, constantemente se visualizaba en un impresionante deportivo color amarillo con franjas negras en los costados. Mientras se reencontraba con el amor, su tiempo libre lo dividía en tocar guitarra, comprar accesorios para el carro que aún no tenía y por supuesto, cuidar a sus padres.

El 2020 llegó, continuó con su vida normal, pero a mediados de año, una gripe lo tomó por sorpresa, se presentó a trabajar, pero era tan fuerte que pidió permiso para retirarse. Fue a una de esas farmacias que tiene consultorio médico y le recetaron antibiótico.

Al día siguiente se sintió un poco mejor, yendo a laborar, pero al mediodía comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, preocupándose, pues eso no le ocurría de manera frecuente. A la hora de comer, pidió a un compañero que le comprara algo, no tenía ánimo de salir. Terminó la jornada a duras penas, al despedirse de sus compañeros, uno bromeando le dijo, “aguas no vayas a traer Covid”. Rafael sonrió y se fue.

Al otro día, se sintió peor, habló con su jefe, quien le dijo que trabajara desde casa, Rafael aceptó, diciendo que sólo iría a recoger su computadora. Su jefe le dijo que aprovechara la salida para hacerse la prueba de Covid. Y así lo hizo, fue al sanatorio con el cual su empresa tenía convenio, la fila era interminable para realizarse la prueba, a pesar de ser un hospital privado, esperó casi tres horas. Después del examen, le comentaron que en dos días tendrían los resultados.

Pero esa noche se puso muy grave, tuvo que ser llevado en ambulancia al hospital, sus pulmones comenzaron a colapsar, después fue intubado, estuvo internado casi dos semanas. Durante ese tiempo, sus padres fueron diagnosticados con Covid, días después, su madre murió, luego lamentablemente su papá también. Rafael no se enteró de nada, muy pronto los alcanzó.

Lo anterior es una historia basada en un hecho real, sólo el nombre del protagonista fue cambiado. A medida que ha transcurrido la pandemia y las muertes se han multiplicado, muchos se han ido acostumbrando, otros son indiferentes ante esta alarmante cifra de fallecimientos, pero todos debemos ser conscientes que detrás de esos datos fríos, había seres humanos llenos de sueños o ilusiones que ya no pudieron cumplir.

Si usted apreciable lector, tiene alguna historia hágamela llegar para publicarla.

@carlosaesparza

esparzadeister@gmail.com