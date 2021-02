Antes que se nos olvide | Historias de Super Bowl

Mañana se juega la edición número 55 del Super Bowl, será un evento distinto debido a la pandemia, pero esto no mermará el entusiasmo de millones de espectadores alrededor del mundo, que están deseosos de olvidarse aunque sea un rato del Covid. Muchos dirán que es un simple partido de futbol americano, pero a través de los años se han escrito increíbles historias, que vale la pena recordar.

El 27 de enero de 1991 se llevó a cabo el Super Bowl XXV, los Bills de Búfalo enfrentaban a Gigantes de Nueva York, fue un partido emocionante que se definió dramáticamente en la última jugada. Búfalo perdía por un solo punto, la ofensiva comandada por Jim Kelly, haciendo tremendo esfuerzo, acercó el balón para que su pateador Scott Norwood, faltando sólo ocho segundo para finalizar el partido, intentara un gol de campo de 47 yardas, que les daría 3 puntos, suficientes para ganar. Era un intento complicado, pero alcanzable para un jugador profesional, por un instante las miradas de millones de personas se centraron en un solo jugador; sobre sus hombros estaba el anhelo de una afición deseosa de conseguir su primer título NFL en la historia. Sólo tenía que patear de manera correcta para que toda una ciudad se rindiera a sus pies, sin embargo, falló. En cuestión de segundos, el sueño de un poblado que no ganaba un campeonato deportivo desde 1965 se esfumó, en ese momento los aficionados odiaron a Norwood. Después del partido fueron bien recibidos en Búfalo, Nueva York, por más de 25 mil fanáticos, pocos le reprocharon la falla y sus compañeros jamás lo culparon por la dolorosa derrota, pero los directivos lo despidieron la siguiente temporada. Norwood era un jugador efectivo regularmente y tenía varios años en el equipo, pero el estigma de ese gol fallado lo perseguiría gran parte de su vida. Ninguno de los 31 equipos restantes se interesaron por sus servicios. Entonces, a los 31 años, tuvo que retirarse del futbol americano profesional, confirmando lo dicho por el periodista Karl Taro, “en Estados Unidos muéstrate como campeón y te amarán para siempre, no importa cómo te comportes fuera del terreno de juego, si consumes droga o eres abusador conyugal, pero falla en el campo y jamás te perdonarán”.

Scott tuvo que partir, junto con su entonces joven esposa, al pequeño poblado Fairfax, Virginia, a empezar desde cero. No volvió a conceder entrevistas, olvidándose por completo del futbol. Inició un negocio de venta de seguros y bienes raíces, inmediatamente supo lo difícil que era conseguir un cliente potencial, además, en la mente de muchos aún estaba fresco el recuerdo de su error, siendo más complicado captar clientela. Sin embargo fue perseverante y de manera paulatina comenzó a tener éxito como vendedor. Más tarde, tres hijos llegaron a su hogar, consolidando su familia, pero luego enfrentó la muerte de su padre, ocurrida en un accidente automovilístico. Un episodio muy doloroso, pero Scott ya había aprendido a mirar únicamente hacia adelante, nunca para atrás.

Todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida, en lo laboral o personal, pero muchos no son capaces de superar ese error y piensan que todo se ha derrumbado, sin embargo, Norwood es un claro ejemplo de que no es así, el fracaso no lo paralizó; no se quedó tendido en el estadio maldiciendo su mala suerte. Tampoco se fue a llorar a casa reprochándose eternamente su fallo, ni fue a rogarle a los dueños de los equipos por una nueva oportunidad, al contrario, continuó pateando una y otra vez, hasta conseguir goles que le dieron triunfos personales. Actualmente Scott Norwood tiene 60 años y seguramente está satisfecho con lo que ha logrado en su vida.

Perdiendo o ganando, las historias de Super Bowl son realmente increíbles.

