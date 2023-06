Antes que se nos olvide | Idolitos de barro

Carlos A. Esparza Deister

Muchos jóvenes sienten gran admiración por los capos del narcotráfico y su brazo armado, los sicarios, seguramente han influido las películas, narcoseries o narcocorridos, melodías donde casi siempre presentan al criminal, como un personaje que viene desde abajo, enfrentando una vida difícil, donde ha caído varias veces, por lo cual los amigos y hasta la mujer lo abandonan, la mayoría de las personas empiezan a despreciarlo pues es pobre, es un perdedor, “mucha gente lo ve pa’ abajo”, sin embargo, llega su salvación, un capo o narco, que lo invita a trabajar en el negocio y luego de un tiempo con su patrón, comienza a ganar billetes verdes a montones, viste ropa y calzado de marca, gruesas cadenas de oro adornan su cuello, conduce autos lujosos, tiene mujeres hermosas a su lado, y como ya es “alguien”, pues todos lo ven “pa’ arriba”, con respeto, pues ya fundó su propia organización. Este tipo de historias son las que fomentan esa admiración por criminales, en algunos casos es tal, que los jóvenes llegan a creerse un poderoso narco o sicario, convirtiéndose en los llamados alucines, que andan muy bélicos en sus autos a toda velocidad, creyendo estar encima de la ley. Las empresas que se dedican a crear contenidos de entretenimiento deberían poner una advertencia al final de sus programas o videos, para que los jóvenes no traten de imitar a los protagonistas de una película, narcoserie o narcocorrido, indicando que, si lo hacen, están en grave riesgo. O bien, y para dejarlo más claro, deberían poner al principio de sus programas de narcotráfico la simbología que exige la Secretaría de Salud en los empaques de comida chatarra, sólo que en este caso, sería, “Exceso de estupidez”, “Exceso de rabia”, “Exceso de arrogancia”, “Exceso de cárcel, enajenación y muerte prematura”

Pareciera que en México se da mayor reconocimiento a los personajes nocivos. Actualmente, casi todos los corridos son inspirados en criminales, entiendo que, la mayoría de las veces, el mismo delincuente, paga a los grupos musicales para que hagan sus canciones, sin embargo, también deberían hacer corridos y sin paga de por medio, para mexicanos honestos, trabajadores, tenaces, responsables, que también vienen desde abajo, batallando, que se han caído y levantado infinidad de veces, y no se detienen hasta alcanzar sus sueños, convirtiéndose en grandes empresarios, futbolistas, automovilistas, cineastas, cantantes, boxeadores, bailarines, pianistas, etc. Igualmente, en televisión o internet, deberían realizar programas con las historias de verdaderos triunfadores, claro, ya hay algunas, pero no las suficientes. Lamentablemente, el morbo vende, y mientras sigan teniendo altas audiencias las series de narcos, continuarán, sin embargo, las productoras o televisoras deben ser más responsables, y al menos equilibrarlo, con historias de personajes que han impactado de manera positiva en nuestro país, relatos que seguramente son más interesantes que la vida de cualquier narco, por muy importante que haya sido, pues al final de cuentas, siempre será, un idolito de barro.





