Antes que se nos olvide: La basura, en su lugar

Por: Carlos A. Esparza Deister

Hace varios años nuestra ciudad se caracterizaba por su limpieza en las calles, era ejemplo para otras entidades, pero actualmente, algunos sectores lucen sucios, descuidados. Y es que el “me vale madre”, es una frase que ha sido adoptada por bastantes chihuahuenses. Varias veces he visto (seguramente usted también) cómo desde autos y camiones urbanos en movimiento algunas personas arrojan a la calle empaques de golosinas, chicles y envases de refresco o cerveza, si éstos son de aluminio algunos se justifican diciendo que después alguien los recogerá, es cierto, pero el problema es que se van acostumbrando a tirar todo lo que no sirva a la calle, como colillas de cigarro, es absurdo que teniendo un cenicero en el auto prefieren lanzarlas por la ventanilla y aunque son pequeñas, igual contaminan, convirtiendo las avenidas en ceniceros gigantescos. Algunos descaradamente avientan bolsas negras atiborradas de desperdicio en lugares públicos. Es urgente que estos actos sean sancionados, para disminuir tanta inconsciencia ciudadana.

En la ciudad existe el Guardián Ecológico, que se encarga de penalizar a quien arroja basura o escombro en terrenos baldíos, pero no hay autoridad que sancione a quienes lanzan pequeñas cantidades de basura, que con el paso del tiempo se convierte en un grave problema, ya que ese desperdicio taponea las alcantarillas. Por supuesto, es complicado tener agentes especializados para esa cuestión, sin embargo la Policía Municipal debe y puede amonestar a quien lo haga, pero en ocasiones la gente tira envolturas al suelo enfrente de ellos y no les dicen nada, lamentablemente es algo tan común, que ya no le dan importancia. Pero si comenzaran las amonestaciones, seguramente muchos la pensarían dos veces antes de hacerlo. Urge realizar una campaña de concientización para evitar que nuestra ciudad se convierta en un chiquero. Es frustrante ver cómo muchos dejan basura donde se les antoje, incluso afuera de casas habitadas, dañando la imagen del vecindario y claro, perjudicando a los demás.

Pero si los ciudadanos no se comprometen cualquier campaña será inútil, la solución está en nuestras manos, frase trillada, pero cierta. El chihuahuense se caracteriza por ser una persona noble, sencilla, hospitalaria y limpia, pero pareciera que varios se están olvidando del último aspecto, cierto, muchos mantienen impecables, casa, auto, imagen personal, sin embargo, debemos ser conscientes que las calles también son nuestras, y es responsabilidad de todos, sin excepción, mantenerlas limpias.

Podemos lograr que Chihuahua sea nuevamente la ciudad más limpia de México. Es muy sencillo, cuando esté a punto de tirar a la calle empaques, colillas de cigarro, vasos desechables, envases, botes de aluminio, etcétera, programe su mente, para que surja de su interior una voz enérgica que le diga: ¡La basura en su lugar, no seas cochino!





Face: @Antes que se nos olvide

esparzadeister@gmail.com