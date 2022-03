Antes que se nos olvide | La eterna pregunta

Por: Carlos A. Esparza Deister

El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, colapsó al país. Han pasado 28 años y permanecen casi todas las interrogantes, las autoridades no pudieron o quizá no han querido aclararlas.

Ese cobarde asesinato afectó a México, pero obviamente, el mayor daño fue para la familia Colosio Riojas. A finales de 1994 fallece también Diana Laura, esposa de Luis Donaldo, mujer valiente, que se mostró estoica luego del crimen, pero padecía cáncer de páncreas, probablemente, la trágica muerte de su marido aceleró los efectos nocivos de su enfermedad. Los hijos, en ese entonces Luis Donaldo de ocho y Mariana de un año, tuvieron que partir a Monterrey con su tía Elisa, hermana de Diana, ella con su esposo Fernando se hizo cargo de los niños. Mariana ahora de 29, se ha mantenido alejada de la escena pública, aunque hace unos años fue involucrada en la muerte del hijo de la actriz Elizabeth Dupeyron, quien señaló, que él asistió a un retiro espiritual en casa de Mariana, donde consumió una bebida que lo hizo sentir muy mal, pero nadie lo ayudó, muriendo dos días después en dicho lugar, hasta la fecha, este caso es un misterio y Mariana abandonó sus redes sociales. Por otro lado, Luis Donaldo, desde 2007 que hizo casting en un reality show de canto, ha llevado una vida más pública, por cierto, fue eliminado en la primera ronda de ese concurso. Pero quizá fue lo mejor que le pudo haber pasado, continuó estudiando leyes, luego, junto con tres amigos, estableció un bufete de asesoría jurídica a empresas, así mismo fundó una consultoría en línea. Actualmente tiene 36 años, aun cuando en algunas entrevistas aseguró que no le llamaba la atención la política, fue poco creíble, pues lo trae en la sangre, su abuelo fue un reconocido priista en Sonora. Y los genes se impusieron, en 2021 se convirtió en candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, ganando las elecciones. Seguramente si su gestión es positiva, en unos años buscará la gubernatura y si le va bien, quizá después tratará de dar un salto mayor: la presidencia de México.

Luis Donaldo Colosio Riojas heredó de su padre la forma de expresarse, sus discursos tienen esas frases contundentes, con las cuales Colosio en 1994, ilusionó a millones de mexicanos. En 2014, durante una entrevista declaró: “Creo que el gran cáncer de México no es la inseguridad, no es la mala economía, no es la corrupción, yo creo que todos los anteriores son síntomas de una verdadera enfermedad, que es la desidia de sus ciudadanos, la poca participación de su gente, porque venimos de una sociedad sumisa”.

Así mismo, ha manifestado su decepción y hasta resentimiento por el partido de su padre y abuelo, “Yo estoy seguro que si Luis Donaldo Colosio volviera a la vida el día de hoy y viera el PRI de hoy, de vergüenza se volvería a morir”. “Colosio no sacrificó su vida por la política, sacrificó su vida por el país y eso duele, pero vale la pena”.

¿Qué hubiera pasado si Colosio llega a la presidencia? La eterna pregunta de marzo, que nunca tendrá respuesta.

