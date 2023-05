Antes que se nos olvide | La frustración de Manson

Carlos A. Esparza Deister

A mediados de los años cincuenta, un joven Charles Manson llegó a Los Ángeles, California, procedente de su natal Cincinnati, quería triunfar como cantante, deseaba ser un rock star, mientras esperaba que algún productor lo descubriera, tuvo varios oficios, pero su limitado talento musical no llamó la atención de nadie, entonces comenzó a frustrarse, abandonó el trabajo honesto y empezó a delinquir, por lo que fue detenido varias veces. Después, a finales de los sesenta, comenzó a reunirse con jóvenes racistas que tenían sus mismos gustos, drogas alucinógenas y música psicodélica, el movimiento hippie estaba en su apogeo. La grandes dosis de LSD y marihuana que consumía hicieron surgir un gurú existencialista que llevaba dentro, su ideología deslumbró a sus ingenuos amigos, que comenzaron a verlo como un líder, fundando así La Familia, los miembros eran hombres y mujeres adolescentes, él ya tenía más de 30 años. Al principio el grupo parecía inofensivo, máxime, porque el amor y paz reinaba entre la juventud de esa época, pero las drogas paulatinamente fueron atrofiando sus cerebros, sobre todo el de Manson, sus ideas se hicieron cada vez más radicales, entonces convocó a iniciar una revolución racial. En 1969, se le ocurrió mandar a varios miembros de La Familia a casa de una joven actriz, Sharon Tate, esposa del reconocido director Roman Polanski. Sharon tenía ocho meses de embarazo, los jóvenes estaban totalmente trastornados, el desenlace fue trágico, asesinaron cruelmente a Sharon y a cuatro personas más que se encontraban en la casa. Un día después, la infernal revolución continuó, Manson y sus discípulos visitaron otra residencia californiana, donde mataron a dos personas más.

Posteriormente, fue capturado junto con seis miembros de su secta, dos hombres y cuatro mujeres, todos llevaban una cruz mal tatuada en la frente. Luego de un juicio mediático, los más jóvenes fueron sentenciados a cadena perpetua. Mientras Manson sería ejecutado, pero se salvó, pues justo ese año anularon la pena capital en California durante un breve periodo, sin embargo, la muerte llega tarde o temprano, Charles Manson falleció en noviembre de 2017, a los 83 años. En diversas entrevistas que concedió mientras estuvo encarcelado, siempre mostró el mismo semblante demoniaco de cuando lo apresaron, jamás mostró arrepentimiento por lo que hizo.

La constante en este tipo de personajes siniestros es que tuvieron una infancia desdichada, en el caso de Manson, fue abandonado de pequeño por su madre adolescente, creciendo con rencor hacia las mujeres. Siempre añoró tener una familia, por eso a su secta la bautizó con ese nombre. Se casó en dos ocasiones, pero fracasaron los matrimonios, luego quiso ser un reconocido cantante de rock, pero tampoco pudo, esas frustraciones fueron acumulándose en su interior, trastornándolo, claro, influyó también las grandes cantidades de droga que consumía.

Cuando las cosas no salen como se espera, la frustración aparece, todos en algún momento la hemos experimentado, pero se debe dar la vuelta a la página lo más pronto posible, no podemos permitir que esa frustración nos atormente, pues algunos terminan fastidiando su vida y la de gente cercana, por algo que no era tan importante o tenía solución.

Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua AC

