Antes que se nos olvide; La rueda de la fortuna

Por: Carlos A. Esparza Deister

Pues colorín colorado, la administración de Javier Corral ha terminado, un mandato con aciertos y errores, como todos los anteriores. Pero la ciudadanía esperaba mucho más y quizá por eso se le da más importancia a los desaciertos. Sería injusto señalar que Corral no hizo nada, claro que trabajó junto con su gabinete, pero como lo he mencionado en otras columnas, un aspecto que le falló fue la comunicación, con su pueblo, con quienes votaron por él y confiaron en su discurso de campaña y aunque al inició sí existió, paulatinamente se fue desvaneciendo. También falló la comunicación con los medios informativos, llevar una buena relación y no tanto que los premiara con dinero o publicidad gubernamental para que hablaran siempre bien de él, sino tener una mayor participación, otorgando más entrevistas a informativos locales, estatales y no ser tan selectivo. Durante su quinquenio apareció más en medios nacionales y claro en el canal 28 local, pero siempre le hacían entrevistas a modo, para que no se estresara y les siguiera compartiendo contratos de spots gubernamentales.

Así mismo, ya siendo gobernador, parecía candidato, perdió tiempo valioso. En 2018 se la llevó en marchas y mítines por varios estados de la república, recordemos la Marcha por la Dignidad, donde se quejaba de las represalias económicas que le había impuesto gobierno federal y de la protección del presidente Peña Nieto hacia César Duarte. Su actuar fue bien visto por un sector de la población, pero mientras tanto, Chihuahua seguía teñido en sangre, ese era (y sigue siendo) el verdadero problema de nuestro estado, incluso más importante que la captura de Duarte.

Según datos de la Canacintra, durante la administración de César Duarte se generaron más de 200 mil empleos y en la de Corral sólo hubo 83 mil, claro, el grave problema de la pandemia influyó, pero aun así es mucha la diferencia. En cuanto a la violencia, no se lograron disminuir los homicidios, incluso incrementaron, con Duarte se registró un promedio anual de 2,174 y en la gestión que finaliza fueron 2,352. Hace unos años, Corral señaló que César Duarte había pactado con criminales para lograr una paz temporal, quizá, sin embargo al final de su quinquenio las cosas están igual, tal vez peor. Curiosamente, en la reciente carta abierta de Duarte dirigida a Corral, también lo acusa de haber pactado con un grupo criminal.

Por supuesto, hubo cuestiones positivas en la administración de Corral, hace unos días presumió que realizaron una inversión millonaria en obra pública en Cd. Juárez, así como en salud, agua potable y alcantarillado a nivel estatal. Durante su administración se entregaron más de 630 mil uniformes escolares para alumnos de primaria de todo el estado. Sin embargo, a pesar de la supuesta austeridad que hubo, la administración de Maru Campos iniciará con números rojos.

Cuando alguien pregunte qué funcionario puso la gigantesca rueda de la fortuna del Parque Infantil y le digan que fue Javier Corral, tal vez dirá: “Pues fue lo único bueno que hizo”. Definitivamente hizo mucho más, pero la vida del político es como esa rueda de la fortuna, unas veces arriba y otras abajo.

