Antes que se nos olvide | Le urgen vacaciones al presidente

Por: Carlos A. Esparza Deister

Como he mencionado en anteriores artículos, no dudo de las buenas intenciones del presidente López Obrador y que trabaja para lograr un mejor país, sin embargo, el presidente ha perdido paulatinamente claridad en sus ideas, no estoy diciendo que inició su administración de gran manera, pero antes se le veía mejor actitud, ahora se ve demasiado tenso, además, su imagen está sobreexpuesta en la llamada conferencia Mañanera, la cual debiera ser un importante medio de difusión de actividades y estrategias gubernamentales, para tener un mejor país, pero se ha convertido en un triste monólogo, donde varias preguntas son hechas por pseudoperiodistas, que realizan cuestionamientos a modo, como aquella vez que el llamado Lord Molécula, famoso por su moñito en cuello y raro bigote, se levantó de su silla, entre sus manos temblorosas llevaba varias hojas, parecía que por fin haría un cuestionamiento inteligente, observó sus apuntes, subrayó algo, luego dijo, “Sr, Presidente, quiero agradecerle por habernos regresado al horario de Dios”, refiriéndose a la eliminación del cambio de horario. A pesar de este tipo de “preguntas”, al presidente se le ve una actitud hostil, máxime si otorga la palabra a verdaderos periodistas, no sabe refutar de manera convincente, responde con monólogos maratónicos para desviarse del cuestionamiento original y finaliza su intervención con otro tema o con su ya clásico, “Yo tengo otros datos”.

Recientemente se difundieron videos, donde colaboradores de Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche, recibían fajas de dinero, emulando al tristemente célebre René Bejarano. Cuando se lo cuestionaron en su conferencia Mañanera, dijo que no los había visto pero seguramente se trataba de un ataque de los neoliberales. Esas respuestas no las puede dar un jefe de nación, son infantiles. Hace algunos días en plena conmemoración del Día de la Radio, dijo que desde hace 110 años no se había atacado tanto a un presidente como a él, que el 98 % de los medios están en su contra. Dudo mucho que así sea, porque Fox, Calderón y Peña Nieto, fueron muy criticados por los medios, incluso por el mismo López Obrador. Así mismo, a Peña Nieto todo mundo se le echó encima por la famosa Casa Blanca, en plena efervescencia de redes sociales. Pero asumamos que es cierto y desde la época de Francisco I. Madero, los medios no vapuleaban tanto a un presidente, sin embargo, hay poderosas razones que han motivado estos ataques, pues si hurgamos en la historia de México, no encontraremos a un presidente que haya confrontado agresivamente de manera tan reiterada a medios y periodistas. Tampoco, uno que insultara a una clase social, llamándoles, “aspiracionistas sin escrúpulos morales”. Ni uno, que haya tenido conflictos con los médicos; con el INE, la Iglesia Católica, con la UNAM, así mismo, roces con países como España, Perú y Colombia. El presidente está fastidiado, por su bien y el de México, debería tomarse unas buenas vacaciones a la playa, a un retiro espiritual o mínimo que se venga a dar un paseo de ferrocarril en el Chepe. ¡Acá lo esperamos!

Orgulloso miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.

