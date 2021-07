Antes que se nos olvide lo que te choca, te checa

Se dice que cuando surge antipatía entre dos personas es porque ambas son parecidas y aunque ese aspecto los puede unir, también pueden entrar en conflicto, llegando en ocasiones al odio mutuo. En nuestra tragicomedia mexicana, Fox y López Obrador han manifestado rencor el uno por el otro, durante al menos 25 años y últimamente se han tirado con todo en redes sociales, principalmente Fox, quien ahora está del otro lado y trata de pagar con la misma moneda a López, que varias veces lo insultó, por sus diferencias políticas, pero realmente son muy parecidos, para muestra un botón, cuando Fox fue presidente bloqueó la libertad de expresión de un importante medio, mientras López Obrador, en su tradicional Mañanera, desperdicia valioso tiempo en atacar o desmentir a periodistas y medios que no comulgan con su pensamiento. En días de campaña, Vicente Fox, proclamó que en su gobierno habría total libertad en medios informativos, ya en su sexenio, comenzó a quejarse un poco de sus críticos, pero permitió programas televisivos de sátira política, sin embargo en su mandato, bloqueó al noticiero Monitor de José Gutiérrez Vivó, que por décadas, fue considerado el programa más importante en la capital, ícono de pluralidad e innovación en la radio mexicana. En 1994, Gutiérrez Vivó acordó un contrato de 16 años con Grupo Radio Centro, empresa que compró a Radio Red la concesión donde originalmente se transmitía el exitoso noticiario. Pactaron que Gutiérrez otorgaría el servicio informativo a todas las emisoras de Radio Centro, con sus marcas Monitor, Infored y Monitor Vial, mientras el otro se comprometía a entregar las frecuencias radiales de AM, 1320 y 1560, a Monitor, así como un pago mensual. Todo iba muy bien, pero tiempo después, entraron en conflicto por diferencias en la línea editorial de los programas, ambas partes demandaron, Gutiérrez Vivó ganó en México y en tribunales internacionales, reconociéndole la propiedad de las frecuencias, además se dictaminó que la familia Aguirre, propietaria de Radio Centro, debía pagarle más de 21 millones de dólares. Lejos de acatar la sentencia, el 3 de marzo del 2004, Grupo Radio Centro sacó del aire intempestivamente al noticiero Monitor de todas sus estaciones. La SCT no hizo nada, hubo nuevamente demandas mutuas, pero esta vez salió favorecido Radio Centro. Según el libro “La batalla de Gutiérrez Vivó” de Alejandro Toledo, Monitor o Infored, no fue respaldado por las autoridades, porque Vicente Fox lo estigmatizó como un medio lopezobradorista, desde su perspectiva, daban demasiado espacio al PRD y a Andrés Manuel, que en ese entonces, era “fiel perredista”. De hecho en Monitor se destapó por vez primera como candidato a la presidencia. Pese al litigio continuaron transmitiendo en amplitud modulada, pero cuando invitaban a Fox, éste se negaba, pues no daba entrevistas en AM, sólo en FM. Teniendo que rentar una estación de Frecuencia Modulada, pero luego ya no pudieron pagar el arrendamiento, principalmente porque gobierno federal prohibió publicidad oficial en Monitor. En el mencionado libro dice que recibieron un recado de Gobernación, donde les advertían que se habían portado mal e iban a checar su comportamiento, y no les importaba si daban o no información de presidencia, si después mejoraban, el señor presidente les daría una audiencia para llegar a un arreglo, pero Monitor ya no se pudo levantar de esos duros golpes, desaparecieron en 2007. Gutiérrez Vivó dijo: “Fox eliminó un medio de comunicación, simplemente porque no le gustaba escuchar la realidad de las cosas o los errores que cometía”. ¿Le suena? Es lo mismo que le molesta actualmente a López Obrador. Vicente y Andrés Manuel son muy parecidos, quizá por eso se detestan mutuamente, pues lo que te choca… te checa.