Antes que se nos olvide | Lujito involuntario

Por: Carlos A. Esparza Deister

Es innegable que las administraciones de Maru Campos y Marco Bonilla han tenido aspectos positivos, sin embargo, recientemente, la obra teatral “La golondrina y su príncipe” ha puesto en el ojo del huracán a ambos políticos. Artistas locales, foráneos y un sector de la población pusieron el grito en el cielo debido a los 34 millones de pesos que se gastarán en dicho evento, hasta el famoso Cochiloco, Joaquín Cossío, se quejó por medio de un video, donde llama ignorante a la gobernadora, por gastar tanto dinero en una obra que tendrá 12 representaciones, teniendo como escenario El Palomar. Daniel Giménez Cacho, otro actor de renombre internacional, también lamentó el gasto, señalando que con todo ese dinero mejor hubiesen apoyado a escuelas locales de teatro. El hecho ha tenido repercusión a nivel nacional e internacional.

Tanto el alcalde como la gobernadora habían hecho mutis ante los señalamientos, pero hace unos días Bonilla, a través de un video, aseveró que no había nada que esconder, los 34 millones gastados habían sido aportados por gobierno municipal y estatal, explicando que era una representación teatral monumental, con un escenario de 32 metros, donde se utilizará una gran cantidad de equipo de sonido y video, incluso traerán una pantalla desde Italia (desde mi punto de vista es excesivo), terminó diciendo que el evento se llevará a cabo a pesar de todo. Quizá los actores y ciudadanía en general, que han manifestado su inconformidad, no sabían esto, tal vez pensaron que era una obra de teatro grande, pero hasta cierto punto normal, y ahora, probablemente algunos justificarán el enorme gasto, sin embargo, aún quedan varias dudas en el aire, ¿No se supone que, si un gasto público supera los 19 millones, se debe hacer una licitación? Además, según el contrato, la empresa teatral no está registrada en el Padrón de Proveedores del Municipio. Entonces, ¿por qué adjudicaron de manera directa más de 34 millones de pesos? Otra cuestión, el espectáculo, según el convenio, tendrá un aforo máximo de 3,819 personas, pero el alcalde Bonilla, al defender su obra, dijo que será para más de 80 mil personas, ni multiplicando el foro máximo por el número de representaciones se alcanza tal asistencia, probablemente, ahora que se convirtió en un tema mediático decidieron meter más gradas, para hacerlo ver como un megaespectáculo. pero hay una gran diferencia en lo que estipula el contrato. Así mismo afirmaron que lo hicieron con ahorros del Municipio y no quitaron presupuesto a ningún proyecto, pero, por otro lado, no realizaron el Festival Internacional, bajo el argumento que no tenían recursos.

El alcalde Bonilla señaló que con esta superproducción buscan acercar a los chihuahuenses a las bellas artes, lo cual es muy positivo, sin embargo, sus argumentos no terminan de convencer a miles de chihuahuenses, pero ya no se puede hacer mucho, ya entregaron a la compañía teatral más de 17 millones de pesos, el escenario está casi listo, prácticamente lo único que queda es exigir a las autoridades que sean más transparentes en sus decisiones y no sean tan espléndidos. En fin, “La golondrina y su príncipe” es de todos los chihuahuenses, un lujito involuntario, que ojalá valga la pena y así mismo esperemos sean justos y equitativos con la entrega de boletos.

Sígame en Face : @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com