Antes que se nos olvide | Maru vs Javier, episodio 2

Por: Carlos A. Esparza Deister

Y el mero día del cumpleaños de Javier Corral, el Congreso de Chihuahua inició un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en su gestión, ya anteriormente había señalado la gobernadora Campos que se detectaron malos manejos en el recurso público. Corral tiene diez días para refutar por escrito esta grave acusación, en caso de no haber respuesta, se asumiría que las acusaciones son ciertas, pero seguramente contestará, para evitar que el procedimiento llegue al pleno del Congreso y sea sometido a votación.

La vida da muchas vueltas, tal como la gigantesca rueda de la fortuna que se instaló en el Parque Infantil, hoy Parque Colibrí, durante la administración de Corral. Hace un año, la que estaba metida en líos, era Maru, acusada por presuntamente haber recibido dinero de César Duarte. Corral desde su silla gubernamental señaló, “formó parte de la nómina secreta”. Como es sabido, fue vinculada a proceso, poniendo en riesgo su candidatura al gobierno estatal, pero no pasó a mayores, al igual que ahora con Corral, le otorgaron un tiempo determinado para demostrar su inocencia.

Esta pelea va para largo, seguramente tendrá más episodios que Star Wars o Harry Potter. Ambos no dejan de tirar golpes, hace unas semanas, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Corral dijo, que Duarte no estaba encarcelado, sino que desde el hospital donde estaba internado cogobernaba Chihuahua, señalamiento un tanto absurdo, que debe comprobar. Todo puede pasar en este combate de alternativas, ahora Maru tiene el sartén por el mango, quizá por eso terminé por nocaut a favor de ella, el tiempo lo dirá, sin embargo, eso no es tan importante, salvo para ellos, claro. Lo destacable aquí, es que probablemente siempre quedará la duda ante la sociedad chihuahuense, ¿Quién de los dos mintió? ¿Quién cometió realmente un delito?

Este pleito perjudica al PAN, le resta credibilidad como partido, al mismo gobierno de Campos y hasta a la sociedad chihuahuense, pues resulta que los últimos tres gobernadores de nuestro estado han sido señalados por haber realizado algo indebido, uno del PRI y dos del PAN, y luego muchos se sorprenden de los triunfos de Morena en varios estados, en este momento no hay oposición, se la pasan peleando entre ellos o algunos de sus miembros son señalados por haber realizado actos de corrupción, por supuesto, Morena también tiene ese tipo de problemas, pero un gran sector de la población, prefiere darle un voto de confianza al partido “nuevo” que al viejo, aun cuando termina siendo casi la misma.





