Antes que se nos olvide | Maru vs Javier, episodio 3

Por: Carlos A. Esparza Deister

Como he mencionado en anteriores artículos, el pleito entre Maru Campos y Javier Corral seguramente tendrá más episodios que la película Star Wars o más bien que Rocky Balboa, por eso de los guamazos que se acomodan frecuentemente. Ignoro cuándo comenzó la enemistad entre Corral y Campos, pero tal vez se recrudeció cuando siendo gobernador acusó que la entonces alcaldesa se benefició de la famosa nómina secreta de Duarte, por lo cual fue denunciada penalmente, luego vinculada a proceso cuando era la aspirante panista a la gubernatura. El juez le otorgó un lapso determinado para demostrar su inocencia, tiempo después y ya siendo gobernadora electa, fue absuelta. Corral seguramente rezó a todos los santos para que no ganara la gubernatura, pero para su mala fortuna, lo hizo. En su momento, otro motivo de pleito entre ambos fue que Corral apoyaba a Madero en las elecciones internas del PAN (por algo sería), pero Campos lo superó ampliamente. Después, ya como gobernadora, señaló que se habían detectado malos manejos en la administración de Javier, posteriormente y el mero día del cumpleaños del exgobernador, el Congreso de Chihuahua, inició un juicio político en su contra, pero no hubo tal, por falta de pruebas.

Este lamentable pleito ha tenido de todo, a finales del 2020, siendo alcaldesa Maru Campos, convocó a conferencia de prensa, para dar a conocer videos y audios que delataban un supuesto hostigamiento y espionaje, por parte de gobierno estatal hacia ella y a un excolaborador. Señaló que le estaban investigando todo, sus tarjetas, compras y hasta dónde se iba a peinar. Entonces Corral, cobijado aún con el poder gubernamental, afirmó que se estaba haciendo la víctima y que cada persona tenía que hacerse responsable de las consecuencias de su actuar, refiriéndose obviamente a la acusación que pesaba sobre ella.

Los dimes y diretes entre ambos no paran, Javier fiel a su costumbre hace declaraciones en medios nacionales, luego Maru responde principalmente a través de medios locales. El pleito va para largo, como es sabido, hace unos días fue clausurada una librería propiedad de Corral, justo antes de ser inaugurada, bajo el argumento que no contaba con la licencia de funcionamiento, que es básicamente tener una placa colgada en la entrada del negocio, donde se detalla el aforo permitido en el lugar. Ese día clausuraron otros comercios que no contaban con dicha licencia, pecando de inocente y suponiendo que la acción no fue con dolo, es absurdo clausurar una librería por esto, pues es sabido que lamentablemente en las librerías, rara vez hay un sobrecupo.

López Obrador y Corral ahora son compas, dejaron atrás sus rencillas, por lo cual, el presidente y hasta su esposa, han salido a apoyarlo. El exgobernador, se siente protegido por el jefe supremo de la nación, pero Maru Campos, ahora tiene el poder gubernamental, ¿Quién ganará esta patética batalla? No se pierda el próximo episodio de Maru vs Javier.

Sígame en Face: @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com