Antes que se nos olvide | Más pronto cae un hablador…

Fue un tanto sorpresivo ver al exgobernador Javier Corral, como flamante miembro del equipo electoral de Claudia Sheinbaum, aun cuando unos días antes, Corral ya le había guiñado el ojo, con un mensaje en redes sociales, donde alabó su documental recientemente estrenado, señalando que era una gran ventana para asomarse al enorme perfil técnico, científico y académico de ella, obviamente ya estaba apalabrado con Claudia, con quien según mencionó, desde hace tiempo mantiene una buena relación. Por supuesto, el exgobernador es libre de apoyar el partido y candidato que desee, sin embargo, su actuar es incongruente, rayando en lo absurdo, pues en el 2020, tuvo varios desencuentros con López Obrador, (padre político de Claudia), principalmente por tres temas, agua, salud y seguridad. En agosto de ese año, López Obrador se reunió con integrantes de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), hubo varias peticiones de los mandatarios estatales, una de ellas, fue la renuncia del subsecretario de Salud, López Gatell, por considerar que su estrategia contra el Covid 19, había fallado, al finalizar, no hubo acuerdos importantes y Corral afirmó que la reunión había sido decepcionante. Después, gobernadores de Chihuahua, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes, todos obviamente de oposición, votaron por abandonar la Conago, formando la alianza federalista. Luego decidieron no presentarse a una reunión con miembros del gabinete federal, donde se tocaría el tema de la pandemia. La rebelión de los gobernadores continuó, apoyaron a Javier Corral en la defensa del agua chihuahuense, afirmando que Gobierno Federal se negaba a escuchar su propuestas. Quizás esto envalentonó a Corral, que señaló ante medios de comunicación, que el presidente no lo iba a intimidar, ni someter. Obviamente eso no le gustó a López Obrador y en un hecho sin precedentes, no lo invitó a una gira que realizó días después en Ciudad Juárez, ignoró al mandatario estatal, denigrando su envestidura. Durante todo el conflicto con los gobernadores “rebeldes”, el presidente se negó a recibirlos.

A finales de ese caótico 2020, Javier Corral fue entrevistado por el periodista Fernando del Collado, la entrevista se puede encontrar en You Tube, donde confiesa que le preocupan las consecuencias del enfrentamiento con López Obrador, pues conoce su talante y espíritu de revancha, además que es bastante rencoroso. Luego señaló, que el presidente estaba fracasando por su manera de gobernar unipersonal, que cada vez estaba más solo y lejos de la realidad. Así mismo, que la ruptura con los gobiernos estatales era un fracaso del sistema federal. Esa ocasión, le dio con todo al gobierno morenista, sin embargo, tres años después, su postura cambia de manera radical, ahora está convencido del proyecto morenista, particularmente el de Sheinbaum, que obvio, será casi idéntico al de López Obrador, pero según dijo, le parece, “clarificador y esperanzador”, no cabe duda, “Mas pronto cae una hablador, que un cojo”.