Antes que se nos olvide | México en llamas

Por: Carlos A. Esparza Deister

En días pasados, con asombro y temor observamos en noticieros y redes sociales, cómo los criminales incendiaban autos y tiendas de conveniencia en Guanajuato y Jalisco, posteriormente sucedió algo similar en Cd. Juárez, pero esta vez más sanguinario, pues asesinaron a 11 personas, un día después, cuando creíamos que todo se apaciguaba, los delincuentes realizaron incendios en Tijuana, Mexicali y Rosarito.

Pareciera que esta tremenda violencia no le importa al presidente López Obrador, pues inmediatamente minimizó los hechos, y aseguró que los medios de comunicación exageraban, luego presentó una gráfica donde indicaba que la inseguridad ha disminuido, recalcando, “aunque no les guste, la estrategia es abrazos, no balazos“, sin embargo, los ataques del crimen organizado se han mantenido en varias partes del país, desde diciembre de 2021, cuando asesinaron en menos de 24 horas a 13 personas en Cd. Juárez, luego enero, más actos violentos, primero mataron a tres personas en un bar, después, la ciudad literalmente ardió, pues incendiaron una tienda de conveniencia, un yonque y varios vehículos, en distintos puntos de esa frontera. Así mismo, en junio fueron asesinadas a plena luz del día cuatro personas en un reconocido restaurante juarense. Luego, el asesinato de los sacerdotes y el guía de turistas, que motivó un gran despliegue de elementos en la sierra para capturar al asesino, pero a pesar de eso, posteriormente fue asesinada la doctora Mejía en esa región. Por si esto fuera poco, en julio asesinaron a seis personas en un centro de rehabilitación de Tlaquepaque, Jalisco. Y por supuesto, hay más casos, que el presidente López Obrador se niega a ver.

En nuestro estado, ningún gobierno, priista o panista ha podido disminuir la violencia, por supuesto, no es tarea menor, pero al menos debería haber un avance y no un retroceso. En el gobierno de Corral, se la pasaron diciendo, que la violencia se debía a un reacomodo del crimen organizado, pero tal parece que nunca se acomodaron, pues Chihuahua se tiñó de rojo durante esa administración. Ahora en esta gestión, han dicho que son hechos aislados, por supuesto que no, ocurren de manera frecuente tanto en las ciudades como en zonas rurales de nuestro estado.

La sociedad no debe acostumbrarse a esta violencia brutal, por supuesto, es complicado, pues las balaceras y asesinatos son algo común, pero no debemos permitir que esa terrorífica cotidianidad se apodere de nosotros. La indiferencia es una constante, muchos piensan erróneamente, que mientras la violencia no afecte a alguien cercano o a ellos mismos, todo está bien, no pasa nada, pero es un grave error, tenemos que exigir a las autoridades una estrategia eficiente, que apacigüe este enorme fuego. Claro, como ciudadanos también hay que contribuir, por ejemplo, evitar consumir drogas, vivimos en una sociedad donde “el churrito”, “el pase”, ”el pericazo”, “el foco”, “el toque”, es algo normal y hasta gracioso para muchos, pero obviamente al drogarse, están fortaleciendo al crimen organizado, otorgándoles mucho dinero, con el cual, reclutan jovencitos que mandan a causar pánico, incendiando establecimientos y automóviles, dejando a gran parte del país en llamas.





Sígame en Face:@ Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com