Antes que se nos olvide | México rabioso

Como es sabido, en la marcha del Día de la Mujer nuevamente hubo destrozos en nuestra ciudad, esta ocasión hubo más que el año pasado, por supuesto, las mujeres están en su derecho de levantar la voz, de gritar un “Ya basta”, sin embargo, exigir que pare la violencia, siendo violento, no servirá de nada. Durante la marcha, dos personas discutieron brevemente, un hombre pidió a una mujer que no vandalizara, ella molesta le dijo, que la vida de su hija era más importante que una pared, él respondió, que también había perdido a un ser querido, pero de nada servía dañar los edificios públicos. Se dice también que hubo hombres disfrazados de mujer en la marcha, los cuales causaron mayores destrozos, desvirtuando el movimiento.

Cada vez la sociedad mexicana está más alterada, se palpa en las calles, escuelas y claro, redes sociales, donde una gran cantidad de personas, liberan su rabia acumulada. Y ahora peor, con la división tan marcada que existe entre simpatizantes y detractores de López Obrador, mal llamados chairos y fifís, Absurdamente, para varios de ellos, no existe un criterio neutral, deben amarlo ciegamente o detestarlo con toda su alma. Hace unos días opiné en Twitter, que estaba de acuerdo con el presidente, cuando declaró que era excesivo el finiquito que recibiría Lorenzo Córdova, presidente del INE, inmediatamente comencé a recibir decenas de mensajes de sus opositores, por medio de esa red social, los cuales cada vez fueron más agresivos, pues de repente ya era un “croquetero”, vendido, un chairo, incluso algunos afirmaron que era un flojo sin estudios que sólo estiraba la mano para recibir el dinero que me daba López Obrador, al principio, me dio mucha risa, pero llega un momento en que fastidia, porque se convierte en una baraña de insultos, claro, hubo algunos que no fueron agresivos y mencionaron el tema de la prerrogativa, lo cual comprendo, pero independientemente de eso, sólo fue una opinión y cualquier persona es libre de expresarla, ya si están de acuerdo con ella o no, es otra cosa, así mismo, nadie es dueño de la verdad absoluta. Respondí a los que eran demasiado ofensivos, pero comprendí que no tenía caso hacerlo, lo que dijera en mi defensa no les importaba a mis repentinos “contrincantes”, sólo deseaban ofender y sacar su coraje. Como quiera tengo la piel dura, aguantó, no será la primera ni la última y seguiré opinando lo que quiera en esa red, pero imagínese el daño que le puede causar una jauría de iracundos cibernautas a una jovencita o jovencito.

Hay demasiada rabia en México, y luego nos preguntamos asombrados ¿Qué está pasando en nuestra sociedad?, por ejemplo, cuando ocurren lamentables hechos, como la ya conocida pelea entre dos niñas, donde una fue golpeada salvajemente con una piedra, mientras varios de sus compañeros sonrientes grababan con su celular la desigual riña, para luego subirla a redes sociales. La niña agredida falleció días después.





