Antes que se nos olvide | Nadie encima de la ley

Por: Carlos A. Esparza Deister

El 2 de enero de este año nuevo, el presidente López Obrador dijo en su mañanera, “quiero expresar mi satisfacción porque se va avanzando en garantizar la paz y la tranquilidad en México”, ¿de verdad?, y lo digo con todo respeto, no sé en qué mundo vive López Obrador, es absurdo, pues, como es sabido, el primer día de 2023, en Ciudad Juárez, como si se tratara de una película de Rambo o de los hermanos Almada, el Cereso fue atacado por un comando donde murieron 17 personas, entre ellas 10 custodios, fugándose Ernesto Piñón de La Cruz, alias “el Neto”, y otros 29 presos. Luego de las investigaciones se supo que en el penal había celdas de lujo, con pantallas y hasta jacuzzi, así mismo encontraron una cantidad considerable de dinero en efectivo en una caja fuerte y varias armas de grueso calibre, como quien dice, el tal Neto era amo y señor de la cárcel. Y aunque la responsabilidad principal recae en el gobierno estatal, cómo es posible que el presidente afirme que se avanza en materia de seguridad. De no haberse fugado el tal Neto todo seguiría igual en el Cereso de Juárez y las autoridades seguirían presumiendo que su estrategia es exitosa.

Después del sangriento hecho, la gobernadora Campos apareció en un video declarando que había cesado al director del penal y estaban haciendo su mayor esfuerzo para garantizar la seguridad de los ciudadanos, detrás de ella aparecía parte de su gabinete reunido, muy activos, haciendo anotaciones, la verdad esta imagen era innecesaria, pero probablemente su equipo de comunicación se lo sugirió, como para demostrar que todos estaban trabajando arduamente.

Al momento de redactar este artículo, se informó que “el Neto” había sido abatido en un enfrentamiento contra la Policía, esto ocasionó hechos de violencia en Ciudad Juárez, como incendio de vehículos y tiendas de conveniencia. Mientras dicha frontera ardía, en Culiacán ocurría algo similar, incluso mucho mayor, por la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Los violentos miembros de su organización están causando desmanes en gran parte de ese estado, a ver en qué termina.

Sin duda ambos casos son un gran golpe de las autoridades, pues recordemos que Ovidio se había logrado escapar en el llamado Culiacanazo en 2019. El Neto y Ovidio son ejemplos de la tremenda y dolorosa impunidad que ha prevalecido en México, ambos, a pesar de saberse buscados, no huyeron, permanecieron en sus lugares de origen, como demostrando que eran intocables, ahora sabemos que no es así. Este golpe también es una muestra de que las batallas contra el crimen organizado se ganan con balazos, no con abrazos.

Con la caída de estos capos, probablemente la violencia continuará, pero esperemos que con el paso del tiempo disminuya y que los criminales entiendan que nadie puede estar encima de la ley, cuando esto ocurra entonces sí se podrá decir que hay avances en garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, pero para eso, desgraciadamente, todavía falta un largo camino.

