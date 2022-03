Antes que se nos olvide | Nadie está exento

Por: Carlos A. Esparza Deister

Las personas que presuntamente fueron defraudadas por la empresa Aras Business Group se encuentran desesperadas, molestas y frustradas, con justa razón. Nuevamente se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, pues luego de cuatro meses no se ha judicializado ninguna de las carpetas de investigación.

Entre agosto y septiembre de 2021 iniciaron las quejas contra Aras por incumplimiento de pagos, sin embargo, la empresa continuó ofreciendo “atractivas promociones”, como una nombrada “Niños Héroes”, donde proponían a sus inversionistas un nuevo contrato con “atractivos rendimientos”, independiente al que tenían vigente, probablemente el barco comenzaba a hundirse y debían sacar recursos de cualquier parte. El tema es muy delicado, ya que cuando se destapó este presunto fraude, los promotores de inversión quedaron en medio del conflicto, algunos fueron amenazados por clientes que exigían la pronta devolución de su dinero. Se dice que hasta hubo conatos de riñas. Así mismo, algunas familias se dividieron, es común, que para abrir cartera, un promotor o asesor, primero prospecta entre sus familiares, entonces, hubo asesores que convencieron a la tía, primo o hasta sus propios padres para que invirtieran en Aras. Y como el problema, al parecer, está lejos de resolverse, los ánimos continúan caldeándose. Recientemente fue baleado un automóvil, supuestamente propiedad de una persona ligada a dicha empresa. No dudo que las autoridades locales están tratando de solucionar el problema, pero deberían de dar agilidad al asunto, para evitar que esto desemboque en un conflicto todavía más grave.

Como es sabido, Aras se ha mantenido en “Debo, no niego; pago, no tengo”; pidiendo a sus inversionistas paciencia, incluso ofreciéndoles un contrato garantía con las utilidades de la mina La Morita a cambio de pausar sus contratos por seis meses, pero autoridades mineras de Chihuahua declararon que esa mina no tiene actividad desde hace tiempo. Quizá para demostrar credibilidad, lo cual ahora es muy difícil, mantienen vigente su página corporativa en internet y con orgullo informan que tienen sucursales en varios estados de la República, incluso permanecen los comentarios de la gente que por obvias razones en su mayoría son negativos. En varios se palpa angustia, hay una mujer que pide le devuelvan su dinero, pues tiene una urgencia médica, incluso comenta que ya llevaron a sus oficinas los exámenes médicos y no les resuelven nada.

Los rendimientos ofrecidos eran tan atractivos que hubo personas que entregaron todos sus ahorros. Otras hipotecaron la casa, vendieron su terrenito, automóviles o hasta pidieron préstamos bancarios, los cuales ahora ya no pueden liquidar. Se dice que algunos renunciaron a sus trabajos de varios años para, con el finiquito, invertir en Aras. Y para acabarla de amolar, cuando se dio a conocer la quiebra de dicha empresa, algunos abogados, actuando como zopilotes, inmediatamente pusieron anuncios en redes sociales prometiendo que con ellos iban a recuperar lo invertido y varios confiando que así sería, pagaron sus servicios con el poco dinero disponible.

Hay quienes critican a los inversionistas de Aras, según dicen, era obvio el engaño, quizá, pero nadie está exento de ser embaucado. Criticar de nada sirve, mejor hay que solidarizarse con ellos y todos exigir que les devuelvan su dinero.

