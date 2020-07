Antes que se nos olvide ni tan tan, ni muy muy

Se cumplieron dos años del mandato de López Obrador, y los reclamos de quienes consideran ha sido decepcionante se han multiplicado, principalmente en redes sociales, pero también se manifiestan las personas que lo defienden a capa y espada, ambos tienen el mismo derecho de expresarse, pero todo se complica cuando no se respeta la opinión de los demás, iniciando las agresiones verbales, y esto sin duda perjudica al país.

Los detractores del presidente se quejan con justa razón de que la violencia ha incrementado, las masacres continúan, cuando él prometió que en su gobierno no sucedería una más. También hay inconformidad porque consideran que cuando inició la pandemia no se le dio la debida importancia, actualmente el panorama es devastador, ya superamos en muertos a España, México ya es el sexto lugar a nivel mundial en fallecidos, lo cual hace dos meses era impensable. Los ciudadanos reclaman la carencia de empleos; que el porcentaje de pobres no ha disminuido; el desabasto de medicamentos para niños con cáncer; que prometió no habría más impuestos en su gobierno y actualmente cobra IVA e ISR a quien comercialice productos en internet. Asimismo, la manera en que se liberó a Ovidio Guzmán decepcionó a muchos. Y quienes han sido víctimas de la delincuencia (una gran parte del país), consideran una burla sus frases, “abrazos, no balazos” o “los voy acusar con sus mamás”.

El presidente tiene varias asignaturas pendientes, sin embargo, hay varios aspectos positivos en estos dos años de administración que se deben reconocer. Uno de ellos, enfrentar el grave problema del llamado huachicol, que con Peña Nieto ya sonaba, pero la mayoría de los mexicanos no éramos conscientes de la magnitud del problema. López Obrador destapó la cloaca, esta acción disminuyó de manera significativa el robo de combustible, que beneficia a decenas de criminales, quienes hicieron de este delito un negocio millonario. Por otro lado, durante estos dos años, el SAT detectó que varias empresas importantes, habían “olvidado” pagar impuestos, entonces les exigieron liquidar su adeudo, varias ya cumplieron. Asimismo, se han interpuesto denuncias contra decenas de las llamadas factureras, las cuales se dedican a vender facturas para que los contribuyentes puedan justificar IVA de compras inexistentes, provocando una evasión fiscal millonaria. Además se han detenido a funcionarios públicos que presuntamente cometieron actos de corrupción, quizás Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, nunca hubiera sido detenido en un gobierno priista. Otro acierto, es que han congelado cuentas que pertenecen al crimen organizado, esto es un golpe que puede ir mermando sus operaciones.

En términos generales, esta administración ha tenido errores y aciertos, pero han pesado más las equivocaciones y por primera vez en su mandato, según la encuesta GEA-ISA, un 58% de mexicanos desaprueba la gestión de López Obrador.

El país está dividido y es muy delicado, por un lado los detractores de López Obrador no pierden oportunidad para atacarlo con todo, y por otro, sus fieles simpatizantes inmediatamente lo defienden con uñas y dientes, comenzando feroces batallas, que afortunadamente la mayoría no han trascendido de las redes sociales.

Por supuesto, todos los mexicanos tienen derecho a opinar, en pro o en contra del presidente, sin embargo, debe haber una justa media para calificar su trabajo, pues aún está lejos de ser el mejor presidente en la historia de México como lo pregonan sus partidarios, pero tampoco es tan malo como opinan sus detractores, “ni tan tan, ni muy muy”.





