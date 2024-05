Antes que se nos olvide | No hay pretextos, todos a votar

La lucha libre es una mezcla de teatro y deporte, con esto no quiero decir que los golpes son ficticios, son reales, claro, a veces los exageran, pero es un deporte muy peligroso, tanto así, que varios gladiadores han muerto en un ring. Los luchadores representan una obra teatral, donde el bien, enfrenta al mal, diablo contra ángel; rudos contra técnicos. Los espectadores se emocionan, sobre todo los niños, quisieran meterse al cuadrilátero para ayudar a su luchador favorito, que regularmente es vapuleado por los rudos, quienes insultan mientras lo golpean, esto enardece al público, que les grita de todo, sin embargo, en los vestidores, antes de subir al ring, regularmente todo es camaradería entre los gladiadores “adversarios”, incluso se ponen de acuerdo con la rutina que realizarán para evitar lastimarse. Regularmente, al finalizar la lucha, rudos y técnicos terminan satisfechos, porque enardecieron al público, los hicieron creer que su rivalidad es auténtica. Algo parecido ocurre en nuestra triste política mexicana, varios políticos simulan que se tiran con todo, que están defendiendo los intereses de los ciudadanos, enfrentándose en una supuesta lucha feroz, pero luego, todo resulta una farsa, al final terminan igual que los luchadores (una disculpa si algún luchador se siente ofendido por la comparación) abrazados y carcajeando.

Lo sé, es un símil bastante extraño, pero hay otra semejanza entre la lucha libre y la política, quizá la más importante, ambas, sin público o sin ciudadanos, no existirían; qué sería de una arena de luchas sin aficionados o un mitin sin gente. Imagine a un político, entregando sus folletos en una avenida, sin personas a su alrededor, o que visite decenas de colonias diariamente, pero nadie le abre la puerta de su casa. Por lo tanto, unas elecciones con nula o poca participación ciudadana, es casi igual a no hacer nada, como si no se hubieran realizado y es algo absurdo e injusto, pues atrás de un proceso electoral, hay un gran esfuerzo humano y por supuesto, un enorme gasto económico, dinero de nuestros impuestos, que se irá al caño, al igual que nuestra democracia, claro, se entiende que hay muchas personas decepcionadas, pues como lo mencionaba al principio, varios políticos, le juegan a los rudos y técnicos, sacan el pecho supuestamente por los ciudadanos, pero al final resulta una farsa, eso desilusiona con justa razón, sin embargo, solo hay un camino para que no se diluya el verdadero sentir de un pueblo, votar. El destino de una ciudad, pueblo o estado está en manos del ciudadano, es el verdadero protagonista de las elecciones. No hay pretextos, todos a votar este domingo 2 de junio, no permita que otros tomen la decisión por usted.

Y regresando a las semejanzas entre política y lucha libre, vaya y vote por quien desee, rudos o técnicos, la decisión es suya, conviértase en la estrella de la lucha y deje tendido en la lona al abstencionismo.

