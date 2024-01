Antes que se nos olvide | No se puede perder la felicidad

En diciembre del 2023, falleció la actriz Rosita Pelayo a los 65 años, quien participó en innumerables programas de Televisa principalmente durante los años ochenta y noventa, en una época donde la televisión era el medio de entretenimiento favorito de la sociedad mexicana y es que no había de otra, claro, estaba la radio o el cine, pero habían caído en un bache y la televisión se erigió como la reina del pasatiempo, donde los canales de Televisa eran los favoritos por su programación infantil y juvenil, programas como “En Familia”, “Chespirito”, “Siempre en Domingo” o “Cachun Cachun ra ra,” tenían grandes audiencias y es en “Cachun” donde se da a conocer Rosita Pelayo, quien era hija de un icono de los programas de concurso, Luis Manuel Pelayo.

Llamaba la atención su energía, simpatía, siempre se le veía de buen humor, incluso durante las enfermedades que la fueron deteriorando, primero fue artritis, diagnosticada cuando era joven, pero jamás perdió el sentido del humor, a pesar de que paulatinamente la artritis fue entumeciendo su cuerpo, hasta quedar postrada años más tarde, en una silla de ruedas y los dedos de sus manos sin movilidad, pero eso no le importó, continuó trabajando, incluso ya en la parte final de su vida realizó una obra de teatro donde se burlaba de si misma, la nombró, “Como darle sentido a tu vida, Me duele pero me río, así mismo incursionó en el mundo digital, tenía un programa en You Tube, donde realizaba entrevistas a personajes de la farándula.

Continuó luchando contra la artritis con gran entusiasmo a pesar de los enormes dolores en sus articulaciones, lamentablemente tiempo después le detectaron un tumor maligno en el colón. El médico le informó que debía operarse lo más pronto posible, pero no tenía el dinero suficiente para hospitalizarse, aun así, no perdió la calma y con ayuda de amigos pudo reunir el dinero, después de la operación, el doctor le informó que había podido extirpar el tumor con éxito, sin embargo, había encontrado otro que no pudo extirpar, enviándola con una oncóloga, quien le dio otra mala noticia, no era uno , sino tres, Rosita nuevamente mostró ese enorme corazón y no se derrumbó, tomó el toro por cuernos y con la alegría que le caracterizaba, inició una costosa y dolorosa rehabilitación apoyada por la Asociación Nacional de Actores. Nunca abandonó sus proyectos, de hecho, en febrero del 2024, tenía planeado estrenar una obra de teatro, todo iba bien, pero tuvo complicaciones, teniendo que hospitalizarla, donde posteriormente falleció.

Durante sus entrevista, hubo ocasiones donde obviamente se derrumbaba y lloraba, pero inmediatamente retomaba su buen humor, buena vibra y fino sarcasmo. Decía que una de las peores cosas que se le puede decir a una persona enferma, es el clásico “échale ganas”, como si fuera tan fácil o “Para mañana estarás mejor” y tú como sabes, eres mago o profeta.

Así mismo, daba sabios consejos, “Si estás enfermo o tiene problemas, quítate el mal humor, el estar de malas, no permite pensar, ni resolver, vuélvete como un santo, que bonito es todo, juega a que estas siempre de buenas, quítate el mal humor, para que todo mejore en tu vida, la enfermedad, las angustias, tú no puedes perder la felicidad, porque solo nosotros no la podemos dar, entonces tienes que pensar en cosas hermosas que te hacen feliz.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, dijo, “Yo no le temo a la muerte, le temó a estar en un hospital toda entubada y sufriendo. Me parece fantástico morir, no morir en agonía, ni en medio de dolor o en un accidente, pero sería genial decir, ¿Sabes qué? siento que me les voy, y morir instantáneamente, seria genial programar tu último momento, váyanse con alegría infinita al más allá”. Los que estuvieron a su alrededor el día de su muerte, dicen que murió casi de esa manera, tal vez porque en alguna ocasión, en medio de un intenso dolor, le pidió a Dios que, si no iba a sanar, mejor se la llevara.