Antes que se nos olvide | Obligación mutua

Pensé (quizá varios de mis estimados lectores también), que, con la llegada de López Obrador a la presidencia, la carga fiscal para pequeños comerciantes quienes con mucho esfuerzo logran establecer su negocio, iba a disminuir, que los trámites serían más sencillos, pero ha sido todo lo contrario, incluso da la sensación, que, en este sexenio, al contribuyente se le acosa. Los dueños de Pymes (pequeñas y medianas empresas), quienes mueven la economía de nuestro país, se sienten agobiados por la presión del SAT. Pareciera que la consigna a sus funcionarios es atacar sin piedad en cuanto detecten un error por mínimo que sea, regularmente se van a la “yugular” de comercios pequeños y ante la presión, muchos prefieren cerrar. Todo esto desanima a quienes desean poner un negocito, algunos terminan renunciando a ese sueño y otros sí emprenden, pero de manera informal.

Esta administración, inmediatamente comenzó a ver la manera de tener mayor recaudación, en cuanto detectó que en el comercio cibernético no se pagaban impuestos, los exigió, entonces ahora quien vende por ejemplo en la plataforma Mercado Libre, le retienen ISR e IVA. Así mismo, a partir de 2022, todas las personas de 18 años están obligadas a registrarse ante el SAT, se dijo que sólo pagarán impuestos quienes realicen alguna actividad económica, pero ahora hasta el joven estudiante que recibe dinero de sus padres, tiene que cuidarse cuando les depositen los mil o 2 mil pesos, porque están en la “mira” de Hacienda.

Es entendible, que se busque mayor control para evitar fraudes fiscales y claro, tener más recaudación. Es obligación de todos los mexicanos pagar impuestos, sin embargo, es también obligación de las autoridades del SAT, generar un proceso tributario sencillo y ágil, pero no es así, pues hasta para sacar cita es complicado, puede tardar semanas, recordemos que hace dos años fueron cesados varios funcionarios del SAT. que hacían negocio vendiendo las citas. El contribuyente tiene que lidiar con trámites engorrosos, con tecnicismos difíciles de comprender y ahora que la mayoría de sus procedimientos son electrónicos, peor tantito, pues casi todo tiene que hacerse por medio de una computadora y no todos cuentan con una o algunas personas mayores se les dificulta manejarlas. Las autoridades tributarias, deben entender que el contribuyente va a sus instalaciones, convencido que lo ayudarán a resolver su problema, pero en cuanto llegan, palpan un ambiente algo tenso, claro, no los van a recibir con serpentinas, globos y música de mariachi, pero mínimo deberían ser más amables, varios funcionarios son hoscos, nula empatía, se desesperan fácilmente ante las preguntas, sus respuestas son cortantes, sin dar oportunidad a que se les cuestione algo más. Olvidándose que están en ese cubículo para apoyar, además, con una actitud más afable, seguramente motivarán a que cada vez más contribuyentes se acerquen a sus oficinas por convicción propia y no bajo la amenaza de una multa.





