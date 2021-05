Antes que se nos Olvide | Orgullosamente mexicano

La calidad boxística de Saúl “Canelo” Álvarez, es reconocida en diversas partes del mundo, donde es considerado el mejor boxeador del planeta, sin embargo, en México un amplio sector demerita sus triunfos, en redes sociales pululan los “expertos de boxeo”, donde manifiestan su desagrado por Álvarez, la queja principal es que le ponen puros “bultos”, refiriéndose a que enfrenta peleadores de baja calidad a quienes derrota fácilmente. Aunque así fuera, para ganarles, hay que entrenar duro y ser disciplinado en diversos aspectos. Sus detractores también aseguran que no hay punto de comparación con la calidad mostrada por Julio Cesar Chávez en su época gloriosa, puede ser, pero también Chávez enfrentó a varios peleadores en el papel de menor categoría y pocos le reprochaban que enfrentaba a “bultos” o “costales”. En el pugilismo profesional enfrentar a boxeadores con record poco atractivo o incluso no tan famosos, conlleva casi los mismos riesgos que enfrentar a peleadores reconocidos. A través de los años, se ha demostrado que no hay rival pequeño, grandes campeones han sido sorprendidos por pugilistas que subían al ring como víctimas. En 1990 un desconocido llamado James “Buster” Douglas, cimbró al boxeo mundial, noqueando al que para muchos era un campeón invencible, Mike Tyson, quien menospreció a su rival, no se preparó bien, cayendo de manera estrepitosa, luego de esa derrota no volvió a ser el mismo.

Varios también se quejan, que las peleas del Canelo no son emocionantes como fueron las de Chávez, Márquez, Olivares, Barrera, Morales, etc. quizá, pero Álvarez regularmente llega tan bien preparado que termina dominando a sus oponentes durante gran parte del combate. En sus tres últimas peleas, se ha visto muy superior, incluso causando bastante daño, como a Smith, a quien le desprendió el bíceps y recientemente a Saunders, fracturándole el pómulo, eso no es suerte, es preparación, disciplina en el gimnasio, y no se lo hizo a un “costal”, sino a un doble campeón mundial.

Quizá esta animadversión que despierta el Canelo entre muchos mexicanos, se debe a que en diversas ocasiones es engreído y hasta se muestra algo distante del pueblo mexicano, puede ser, pero no por esto, no se va a reconocer su calidad, además, pone el nombre de nuestro país muy en alto, como lo hicieron en su momento, Hugo Sánchez, Valenzuela, Chávez, Ana Gabriela Guevara, Rafa Márquez, entre otros, quienes también tuvieron detractores locales, pero en el caso de Álvarez, es tal el resentimiento que se palpa en redes sociales, que hasta parece les metió un gancho al hígado a cada uno.

Por supuesto, cada quien es libre de opinar lo que guste, y si lo considera arrogante, mala persona o hasta pésimo boxeador, se respeta, sin embargo, su constancia, disciplina y tenacidad, no está en tela de juicio, todo esto lo ha catapultado a ser el deportista mejor pagado del planeta. Acaba de meter más de 70 mil personas en el primer evento masivo de Estados Unidos luego de la pandemia. Para muchos es el mejor boxeador del mundo y no olvidemos que es orgullosamente mexicano.

