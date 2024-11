Antes que se nos Olvide / Otro lujito innecesario

Hace dos años aproximadamente, causó alboroto a nivel nacional y hasta internacional, el enorme gasto que tuvo la obra teatral, “La golondrina y su príncipe”, ciertamente, el espectáculo fue de calidad, sin embargo, los más de 34 millones de pesos gastados, no fueron del agrado de muchos chihuahuenses.

El alcalde Bonilla, se justificó, diciendo que con esa producción buscaban acercar a los ciudadanos a las Bellas Artes y que además, todo el mobiliario de esa gran producción, incluida una pantalla gigante traída desde Italia (algo excesivo), se reutilizaría en futuras obras o eventos similares, sería bueno saber si realmente así fue, o en este momento, todos los artefactos de la obra, están acumulando polvo en alguna bodega y en cierto momento irán a para al destilichadero, ojala no, pues una de las obligaciones primordiales de los servidores públicos, es cuidar cada peso del erario, el funcionario debe ser austero, por supuesto, la ciudadanía tiene derecho a espectáculos de primer nivel, pero no por eso se va a despilfarrar el dinero, que puede ser utilizado de mejor manera, por ejemplo, el 10 de octubre pasado, se presentó Ricky Martin en el Festival Internacional del Estado de Chihuahua, se dice que por este concierto el cantante puertorriqueño cobró 1 millón de dólares, algo así como unos 19.5 millones de pesos, por presentarse menos de dos horas, lo cual es un insulto para los ciudadanos, al igual que “La Golondrina y el Príncipe”, pero al menos ésta, se presentó varios días.

Algunos dirán que es un presupuesto ya destinado para ese festival, y se entiende, pero hasta cierto punto, pues en Chihuahua no sobra el dinero, no estamos para darnos esos lujitos, hay otras cuestiones que atender, además, se supone que el evento es para impulsar la cultura en nuestro estado, entonces, que promuevan talento chihuahuense, realizando durante el festival, concursos de música, de obras teatrales, de pintura, escultóricos, etc. donde participen todos los artistas del Estado, eventos donde se repartan atractivos premios a los ganadores, para motivarlos e impulsar su carrera, sería un éxito y seguramente gastarían la mitad de lo pagado a Ricky Martin, las autoridades no han dicho cuánto gastaron en ese concierto, ni aparece el contrato en la sección de transparencia, pero este año el cantante también se presentó en Veracruz y un funcionario de ese lugar dijo que habían pagado 1 mdd, a Chihuahua, no creo que haya venido gratis o a mitad de precio.

La música es vital, es alimento para alma y mente, pero es un gran error pagar demasiado por un solo cantante, cuando hay prioridades, por ejemplo, urgen alternativas de movilidad, deben realizar estudios para ver la posibilidad de implementar ciclovías por la ciudad. Hacer alguna investigación para la viabilidad de establecer un tren ligero, así mismo, se necesita reestructurar el Bowi, recuerdo que cuando Cesar Duarte lo inauguró, se dijo que sería algo similar al Metrobús de la Ciudad de México, pero está lejos de eso. El mal servicio del transporte público está causando un tráfico vehicular excesivo, que ahoga a los chihuahuenses.

Hace falta mayor impulso al deporte, entiendo que lo han hecho en esta administración, estableciendo algunos parques deportivos, pero las autoridades deben involucrarse aún más, implementando competencias en los deportes más practicados, pero que originen participación masiva, otorgando premios atractivos. Eventos que fomenten el trabajo en equipo, la unión familiar y la disciplina.

Por supuesto, 19.5 millones de pesos, es una cifra muy baja para realizar obra pública o algo destacado, sin embargo, con ese dinero se pudo beneficiar a la comunidad de otra manera, pero tal parece que las autoridades, prefirieron música muy cara y entregárselos a Ricky Martin, por menos de dos horas de trabajo. Otro lujito innecesario. ¿No cree?





