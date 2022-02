Antes que se nos olvide | País fragmentado

Probablemente, la mayoría nunca imaginó un país tan dividido con López Obrador al frente, el panorama es cada vez menos halagüeño. Por supuesto, en los anteriores sexenios no todo fue miel sobre hojuelas, Fox, Calderón y Peña Nieto enfrentaron fuertes problemas, y claro, hubo bastante corrupción e influyentismo en sus respectivas administraciones, sin embargo, jamás se había visto un país tan fragmentado. Las redes sociales están convertidas en campos de batalla, por un lado, los mal llamados “chairos” y por otro los “fifís”, mote dado a los detractores del presidente, quienes le exigen menos declaraciones desafortunadas y más resultados tangibles. Como es sabido, el que popularizó la palabra “fifí”, fue el mismo Andrés Manuel, quien, durante sus discursos, la menciona de manera frecuente, principalmente para señalar a los medios de comunicación, que según él lo critican sin fundamentos o están coludidos con la “mafia del poder”. Con su actuar el presidente manda una clara advertencia: Si un periodista reconocido a nivel nacional o internacional osa criticarlo o dar conocer información delicada de su familia, inmediatamente se convierte en su odiado enemigo y lo perseguirá ferozmente. Pareciera que en ese aspecto hemos regresado al viejo régimen, donde todos estaban obligados a rendirle pleitesía al mandatario y quien no lo hiciera estaba condenado a ser atacado sin piedad por parte del gobierno, como le ocurrió en 1976 a los dirigentes del periódico Excélsior.

Esta ruptura entre presidente y algunos medios de comunicación ha impulsado la división en el país. Por supuesto, al sentirse agredido está en su derecho de opinar y defenderse, pero la manera en que lo hace atenta contra la libertad de expresión. Y para acabarla de amolar, hace unos días, como es sabido, presentó en su mañanera los presuntos salarios de Loret de Mola, violando sus derechos. Así mismo, se le ocurrió decir que todos los periodistas están obligados a presentar su patrimonio, como si fueran funcionarios, bajo la justificación que algunos de los medios donde trabajan son concesiones otorgadas por el gobierno y por ende sus salarios deben ser públicos. Por lo cual presentó un oficio ante el Instituto Nacional de Transparencia para que investigaran los bienes de Loret de Mola, sin embargo fue rechazada, pues obviamente carecen de facultades para hacerlo.

En anteriores sexenios hubo corrupción, violencia, inseguridad y asesinatos de periodistas, en esta administración no han disminuido, al contrario, se han sumado problemas que no eran tan comunes, por ejemplo, roces con otros países, como Perú, Panamá y España. Señalamientos punzantes a varios medios informativos que han desencadenado este conflicto con el gremio periodístico. Problemas con las feministas, quienes se han manifestado en las calles para hacerse visibles ante la sociedad y por supuesto ante el presidente, a quien acusan de no prestarse al diálogo. Por supuesto que López Obrador ha realizado cosas positivas en su gestión, sin embargo, se le está olvidando que una de sus obligaciones es conciliar y tratar de mantener la unión entre los mexicanos. Si todo continúa igual, al final de su mandato, seguramente entregará nuevo aeropuerto y estaciones de tren a una sociedad totalmente fragmentada.





