Antes que se nos olvide | Poemas de George Deister

Por azares del destino el abuelo George llegó a vivir a la colonia San Antonio, ubicada en San Francisco del Oro, luego de ser contratado por Minera Frisco, en ese entonces, años cuarenta, el personal de confianza de dicha empresa eran extranjeros en su mayoría.

George llegó a México relativamente joven, procedente de Filadelfia, con un morralito de monedas de oro, las cuales usó para hospedarse en el mejor hotel de la época en Ciudad de México, estuvo algunas semanas dándose buena vida, hasta que se terminó el oro, luego conoció a la abuela Luz María, se casaron y después se fueron a El Oro para trabajar en los molinos de la compañía.

El abuelo era de carácter fuerte, gruñón, estricto con sus ocho hijos, hasta hace algunos años, la gente más longeva del pueblo todavía recordaba que cada domingo llegaba a misa con sus hijos, a quienes les ordenaba formar una fila y marchar. Era un apasionado de la lectura, también le gustaba escribir, por un tiempo publicó de manera semanal artículos culturales en un periódico de Parral. Y hace unos meses, mi primo René Deister me comentó que encontró en un viejo baúl varios poemas escritos por él, entre los años treinta y setenta. Me envió varios, aunque mi conocimiento en poética es casi nulo, hay algunos que se me hicieron interesantes, pues plasman su ideología, por ejemplo este:

Vivir

Con afán laborar /nuestro ser divertir/ y comer y dormir / y tal vez procrear /y alguna vez soñar / y tranquilo morir /esto no es ni vivir/ ni quizá vegetar

Con ahínco pensar; perfección adquirir /con entusiasmo amar /y en silencio sufrir /eso es a algo aspirar /esto es saber vivir!!





Hay otro donde manifiesta el amor que le tenía a su esposa Luz María:

Tu Nombre

Oh luz, luz matutina/ el nido se ilumina/ y fluye trova divina!

Oh luz meridional/ trasunto celestial / de lumbrera inmortal!

Oh luz crepuscular/ como para adorar/ reflejada en el mar!

Oh luz de tu pupila/ suavemente rutila / como noche tranquila!

Tu nombre es toda luz/ como del sur la cruz/ como del sol la Luz!!

También tiene poemas dedicados a su querida madre, como este:

Sobre tu nueva lápida/ una pila recoge/ el rocío de flores / en la fresca mañana.

En esa pura agua/ -hoy como antaño- / lloren los supremos amores/ de mi transida alma.

Tus húmedas pupilas/ al mirarse en la linfa/ de aljófar y de lágrimas/ con dulzor me bendigan.

Por cuestión de espacio es complicado poner más, pero quizá algún día, tal como lo platiqué con mi primo René, podamos rendirle homenaje, publicando un pequeño libro con sus mejores poemas.