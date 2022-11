Antes que se nos olvide | Poner el ejemplo

Por: Carlos A. Esparza Deister

Hace algunos años apareció en internet un video donde un hombre abraza el cuerpo inerte de su hijo, un jovencito de 16 años, llamado Eddie, que murió tras haber asaltado a varios clientes de un puesto de comida en Ecatepec, Edo. de México. Cuando huía del lugar junto con dos cómplices no alcanzó a montar la motocicleta, en ese momento llegó la policía, intercambiaron balazos, Eddie cayó herido, agonizó un instante y murió. Posteriormente llegó su padre, quien lo abrazó al tiempo que lloraba y reclamaba a las autoridades. Después, durante el funeral, su hermano mayor, quizás alcoholizado o drogado, sacó un fusil, realizando varios disparos al aire, mientras amenazaba a los responsables de su muerte. Una semana más tarde, tanto el hermano como el padre de Eddie fueron arrestados, ambos tenían órdenes de aprehensión por robo con violencia.

Eddie no tuvo que salir a las calles o juntarse con personas nocivas para convertirse en delincuente, el mal ejemplo lo tenía en casa, probablemente el hermano mayor comenzó admirando al padre, no por ser un hombre trabajador y honesto, sino porque era un ladrón astuto, entonces decidió seguir sus pasos, luego Eddie continuó con la tradición familiar, pues seguramente veía que a su papá y hermano sin trabajar honradamente les iba muy bien.

Los padres de familia tienen la obligación de ser buen ejemplo para sus hijos, frase trillada, pero que muchos no han comprendido o no quieren hacerlo. Dar un mal ejemplo es sentarse con un cigarro encendido sobre un barril de pólvora, en cualquier momento estallará, y cuando eso sucede algunos papás inmediatamente acusan a todo mundo, autoridades, sociedad, amigos, pero jamás asumen su responsabilidad. El hermano mayor de Eddie enfurecido gritaba que encontraría a los culpables para castigarlos, sin embargo, los verdaderos responsables de su muerte fueron él y su padre.

Los hijos pequeños son esponjas que absorben todo, bueno y malo, lamentablemente, en ocasiones se imita más lo negativo que lo positivo, por eso, los padres deben mantener un comportamiento, apropiado, claro, no es fácil y algunas veces se realizará algo indebido, pero cuando eso suceda se debe explicar lo más pronto posible que la acción fue totalmente errónea y tratará de que no vuelva a ocurrir, no olvidemos, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.

Sígame en Face: @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com