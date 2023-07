Antes que se nos Olvide ¡Por piedad…Ciérrale!

Carlos A. Esparza Deister

Desde hace tiempo, la escasez de agua ha sido un problema a nivel mundial que ha ido agravándose paulatinamente. Se ha dicho que, en un momento determinado, habrá conflictos bélicos entre naciones, donde el principal botín será el vital líquido. Esta aseveración, resultaba exagerada hace algunas décadas, actualmente ya no lo es, más del 40% de la población mundial carece de agua.

Por años, las autoridades han implementado campañas tratando de fomentar el ahorro de agua, pero los mensajes de concientización a una parte de la ciudadanía le entran por un oído y le salen por el otro. El vale madrismo se impone, muchos continúan desperdiciando agua a diestra y siniestra, a pesar de que hace varios años, en las principales ciudades de nuestro estado, el agua está racionada; de que, en los últimos años, han muerto miles de cabezas de ganado en los estados de Coahuila, Sonora y Chihuahua; de que hace un año, en Monterrey, hubo un grave desabasto de agua, que colapsó a esa ciudad tan importante, ese lamentable caso se nos olvidó muy rápido, en su momento, únicamente nos reímos de los memes que hacían mofa de la falta de agua y ya, sin ponernos a pensar, que ese problema nos puede alcanzar muy pronto en Chihuahua, si se continúa derrochando el vital líquido.

En lo que va del año, las lluvias han sido esporádicas, casi nada, se dice que estos días habrá algunas (ojalá) pero aunque así sea, no se relaje, pues algunos creen que con dos lluviecitas, la ciudad se convierte de la noche a la mañana, en una deslumbrante villa de cuento de hadas, con arco iris incluido, repleta de majestuosas cascadas, y ríos por todas partes, donde el agua nunca se acabará, obviamente no, el problema es muy delicado, se dice que dentro de 40 años no habrá agua en Chihuahua, debemos ser conscientes de ello, nuestra obligación es cuidarla como si fuera oro, de hecho, lo es. Hay que aplicar en nuestra vida diaria, los consejos que por años se han difundido en varios medios de comunicación, que por supuesto, “todos se lo saben”, pero muy pocos los ponen en práctica, como es reutilizar el agua. Bañarse de manera rápida y sólo una vez al día, esta temporada hay quienes se duchan hasta tres veces diariamente (en promedio se desperdician 20 litros de agua por cada minuto bajo la regadera). Cerrar la llave mientras se enjabona. Lavar el auto con una cubeta. Tratar de recolectar agua de lluvia y utilizarla para limpiar la casa. Evitar fugas en el hogar, por ejemplo, el inodoro regularmente tiene filtraciones por el llamado “sapito”, parece insignificante, pero de no repararse, (lo cual es sencillo y económico), puede ocasionar que se desperdicien decenas de litros diariamente.

