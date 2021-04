Antes que se nos olvide | ¡Quédate en casa!

Aun cuando ya han sido vacunados con la primera dosis miles de adultos mayores en nuestro estado, el virus está lejos de erradicarse, al contrario, en días pasados Arturo Valenzuela, vocero de la Secretario de Salud, indicó que la situación en Chihuahua es preocupante, pues se han disparado los contagios, incluso rompiendo el récord del 2020, cuando en un periodo hubo 1,515 contagios, ahora fue superado por 1,550 y se supone que el año pasado sería lo peor.

Es increíble y absurdo que con más de 200 mil muertos por Covid en el país la gente en Chihuahua se ha relajado nuevamente, se puede observar a personas que no utilizan tapabocas, o lo traen pero sólo como una linda hamaca de papada, que es igual a no traerlo, otros lo utilizan sólo para entrar a los establecimientos, pero en cuanto salen lo guardan en la bolsa del pantalón y se olvidan de usarlo. O cuando llegan a la fiesta o reunión, lo colocan en el colgador de llaves, y luego llega otro y hace lo mismo y así sucesivamente hasta que se atiborra de cubrebocas y por ende un importante riesgo de contagio.

Una justificación recurrente de varias personas para no cumplir con las medidas preventivas, como lavarse las manos frecuentemente, guardar la distancia, no salir de casa o usar cubrebocas, es que todos en determinado momento se van a contagiar, quizás, pero también todos vamos a morir algún día y no por eso nos ponernos enfrente de un carro que viene a gran velocidad o jugamos a la ruleta rusa todos los fines de semana.

Muchas personas están convencidas de que si son atacadas por el virus se puede eliminar fácilmente con remedios caseros o medicina alternativa, tal vez en algunos casos suceda, sin embargo, cada cuerpo es distinto, efectivamente hay gente que tiene síntomas muy leves, pero hay otros que requieren atención médica especial, incrementando la ocupación hospitalaria, que está a punto de colapsar nuevamente.

Debemos ser conscientes que el virus se ha quedado estacionado, aun cuando la campaña de vacunación inició, lamentablemente continúan los contagios y las muertes. No hay que menospreciar las medidas preventivas, debemos evitar que se propague. Por favor, si no hay necesidad de salir, quédese en casa, ya que puede estar contagiado, pero es asintomático, y sin saberlo lo propagará a decenas de personas, incluyendo a sus seres queridos.

Esta peligrosa tormenta se ha prolongado porque todavía hay mucha gente que la minimiza, aquellos inconscientes que les vale y salen sin tener necesidad de hacerlo, por supuesto, todos estamos hartos, deseamos volver a la normalidad, pero no llegará pronto si bajamos la guardia y eso estamos haciendo en Chihuahua, seguramente volverá a semáforo rojo. Para apaciguar la pandemia, no hay de otra, ¡quédate en casa!

