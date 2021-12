Antes que se nos olvide: Setenta años, pasan volando

Por: Carlos A. Esparza Deister

El domingo pasado, Atlas se convirtió en campeón del futbol mexicano, luego de siete décadas sin lograrlo. Por lo cual, el festejo fue enorme, principalmente en Guadalajara, cuna del club, pero también en varias partes del país, honestamente me sorprendió ver un nutrido grupo de aficionados atlistas, celebrando en la glorieta de Pancho Villa, pues dicho equipo, no es muy popular que digamos en Chihuahua, pero bueno, luego de 70 años, consiguieron el ansiado segundo título en su historia. Seguramente los aficionados que fueron testigos de ese primer título, jamás imaginaron que tardarían tanto en ganar un campeonato, quizá muchos de ellos murieron con la ilusión de lograr un título más.

En los cincuenta, cuando se coronó el Atlas, era un México distinto, otro Chihuahua. A principios de esa década, el país era dirigido por Miguel Alemán Valdés y luego por Adolfo Ruiz Cortines, nuestro gobernador era Oscar Soto Máynez, quien inició la canalización del rio Chuvíscar. La capital del estado, contaba aproximadamente con 85 mil habitantes, si, aunque usted no lo crea, pero se dice que en esa década, inició su urbanización. Lo que no cambia y lamentablemente parece no cambiará, son las crisis económicas, en ese tiempo el peso se devaluó (el dólar subió de $8.65 a los $12.50 pesos). Hubo inflación que alcanzó un histórico del 24%; escasez de alimentos básicos y caída en los precios de metales. En cuanto al entretenimiento, la radio era el pasatiempo favorito, algo así como el celular ahora, pero con un halo de inocencia y sobretodo positivismo. Había 21 radiodifusoras. La gente también gustaba de leer y estar bien informada, el estado contaba con 29 periódicos, de los cuales, el único que se mantiene vigente es El Heraldo de Chihuahua. Así mismo, leían historietas que aparecían semanalmente en los puestos de revistas, eran muy exitosas, las personas esperaban con ansias el siguiente ejemplar, donde destacaba La Familia Burrón. Por otro lado, en ese tiempo, casi 96 mil personas en el estado, no recibían educación de ningún tipo. Posteriormente, surge nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Tecnológico. En la escena musical triunfaban, Los Panchos, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, entre otros, mientras en el ámbito internacional, el rocanrol era la música de moda, destacando Little Richard, Everly Brothers , Bill Haley, pero Elvis Presley, era la máxima figura. En cuanto a la literatura, emergieron Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan José Arreola, Rosario Castellanos, Juan Rulfo, entre otros, refrescando las letras mexicanas. En esos años, México perdió a grandes personalidades, Pedro Infante, Jorge Negrete, Frida Kahlo y Diego Rivera.

Todo lo anterior y mucho más, ocurrió en la década donde un equipo llamado Atlas, venció a las Chivas, para coronarse por vez primera. Ahora, al lograr el segundo campeonato, sus aficionados imploran que no pase tanto tiempo para el tercero, pues ya esperaron demasiado, sin embargo, todo depende del cristal con que se mira, vaya y pregúntele a una persona de setenta años o más, cómo transcurrió su vida y seguramente dirá, “se me fue volando”.

