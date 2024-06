Antes que se nos olvide | Simple idolillo de barro

Muchos jóvenes sienten gran admiración por los capos del narcotráfico y su brazo armado, los sicarios, probablemente han influido las películas, narco series o narcocorridos, donde casi siempre presentan al criminal, como un personaje que viene desde abajo, enfrentando una vida difícil, donde ha caído varias veces, por lo cual, los amigos y hasta la mujer lo abandonan, entonces, la mayoría de las personas empiezan a despreciarlo, “mucha gente lo ve pa abajo”, sin embargo, llega su “salvación”, un capo o narco, que le tiende la mano, invitándolo a trabajar con él. Luego de un tiempo, siendo fiel a su “salvador”, comienza a ganar billetes verdes a montones, viste ropa y calzado de marca, gruesas cadenas de oro adornan su cuello, anillos con brillantes en sus dedos; viajes de placer frecuentes, conduce autos lujosos, tiene mujeres hermosas a su lado, gracias a todo lo anterior, desde su perspectiva, ya es alguien importante y “todos comienzan a verlo pa’ arriba”. Lo que siempre añoró. Por esas historias, varios jóvenes terminan enamorados de la narco cultura, en algunos casos es tal, que llegan a creerse poderosos narcos o sicarios, convirtiéndose en los llamados Alucines, quienes, sin estar plenamente involucrados en organizaciones criminales, su comportamiento es engreído, andan bélicos, conduciendo autos a toda velocidad, alcoholizados o drogados, retando a medio mundo y creyendo estar encima de la ley, porque un narco poderoso los protege.

Las empresas que se dedican a crear contenidos deberían poner un aviso al principio y al final de su película, narco serie o video musical, donde adviertan los riesgos de imitar a los personajes principales. Por supuesto, la mayoría lo sabe, pero entonces, ¿Por qué cada vez hay más jóvenes enganchados en ese peligroso mundillo? Para dejarlo más claro, las autoridades deberían exigir a quienes realizan ese tipo de producciones, la simbología que pide la Secretaría de Salud en los empaques de alimentos procesados, pero en este caso, aparecerían de manera intermitente durante el video, sería algo así como, “Exceso de Estupidez”, “Exceso de Rabia”, Exceso de Soberbia” y “Excesos que te llevaran a la cárcel, demencia o muerte prematura”.

Pareciera que en México se da mayor reconocimiento a los personajes nocivos. Actualmente, varios de los corridos más exitosos, son inspirados en criminales, si bien es cierto, muchas veces, el mismo delincuente paga a los grupos musicales, para que hagan sus canciones, pero también deberían de hacer corridos (si los hay pero no tantos) y sin paga de por medio, inspirados en mexicanos honestos, trabajadores, tenaces, responsables, que también vienen desde abajo, batallando, que se han caído y levantado infinidad de veces; que no se detienen hasta alcanzar sus sueños, convirtiéndose en prósperos empresarios, que dan empleo a cientos de personas, o en grandes futbolistas, automovilistas, cineastas, cantantes, boxeadores, bailarines, pianistas, etc. Igualmente, en televisión o internet, deberían realizar programas con las historias de verdaderos triunfadores, claro, ya hay algunas, pero no las suficientes. Lamentablemente, el morbo vende y mientras sigan teniendo altas audiencias, las películas o series de narcos, no serán eliminadas por televisoras o productoras, pero al menos, deberían equilibrar sus contenidos, reiteró, presentando historias de personajes que han impactado de manera positiva en nuestro país, relatos que seguramente inspiran o motivan mucho más, que las andanzas de cualquier narco, por muy importante que haya sido, pues al final de cuentas, siempre será, un simple idolillo de barro.





Licenciado en Comunicación. Tesorero de la Asociación de Editorialistas. Coautor de diversos libros.

deispa2001@yahoo.es

Facebook: @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com