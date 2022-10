Antes que se nos olvide | Tapan un hoyo para destapar otro

Por: Carlos A. Esparza Deister

Durante la administración de Marco Bonilla se han visto mejoras en nuestra ciudad, como por ejemplo el nuevo alumbrado público, que por cierto, en la gestión de Maru Campos iba a salir muy caro y vía consulta ciudadana se descartó. Se ven bien, las luminarias de leds, sin embargo, en algunas zonas han tenido fallas, prenden y apagan, o de repente están prendidos durante el día, me ha tocado ver esto en la avenida Heroico Colegio Militar, a la cual, dicho sea de paso, le urgía una buena iluminación. Trabajadores del Municipio han realizado labores de mantenimiento en dicha vialidad, pero principalmente han sido de alcantarillado, por supuesto benefician, sin embargo, en ocasiones literalmente, destapan un hoyo, para tapar otro. Hace algunos años, trabajadores de Junta Municipal de Agua realizaron excavaciones en la mencionada avenida y la calle Felipe Ángeles, en la colonia 2 de Junio, de norte a sur, pero al finalizar no fue cubierta de manera adecuada una de las zanjas, entonces los automovilistas por evitar el bache que dejaron invadían el otro carril o se subían un poco a la banqueta, poniendo en peligro a los peatones, así mismo, no colocaron nuevamente un reductor de velocidad que había, ya que es un cruce peatonal. Posteriormente atropellaron a un niño, después del accidente, como suele pasar, volvieron a poner el tope, forzando a los conductores de motocicleta, auto y camiones, a que disminuyeran la velocidad, pues hay varios que la toman como pista de carreras, pero hace unas semanas, entre las “mejoras” que están haciendo en esa calle, a alguien de la ahora llamada Subsecretaría de Movilidad o de alguna otra dependencia se le ocurrió eliminarlo nuevamente, poniendo en peligro a las personas que intentan atravesar la calle, pues ni siquiera hay un señalamiento de zona escolar, no hay líneas amarillas, y claro, ni reductor de velocidad, que de hecho se debe poner en ambos sentidos de la avenida.

Dicho sector es muy peligroso, hace cinco años un joven que conducía una motocicleta falleció exactamente en ese lugar. Se dice que perdió el control por la alta velocidad con que manejaba, pero en su momento, se mencionó que pudo haber influido un trabajo mal realizado, pues presuntamente no aplanaron bien el asfalto, dejando una especie de peligrosa cuneta.

Se agradece a las autoridades que estén haciendo mejoras en varios sectores de la ciudad, pero por favor, no tapen un hoyo para destapar otro.





Sígame en Face: @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com