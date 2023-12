Antes que se nos olvide | Tres sexenios, sin golpe de timón

En noviembre del 2006, días antes de tomar posesión como presidente, Felipe Calderón visitó al mandatario estadounidense George W. Bush, conversaron sobre migración, en ese entonces también se especulaba sobre la construcción de un muro fronterizo, según Calderón, le hizo ver que era una equivocación, aunque Bush reviró señalando que se trataba de una medida precautoria, para tener una frontera segura y evitar el tráfico de drogas, armas y migración ilegal. Ya como presidente electo, Calderón recalcó que la única solución para el problema migratorio era crear empleos bien pagados en México. además, que el narcotráfico era una “papa hirviendo” y sería prioridad en su gobierno. Sin embargo, durante todo su sexenio según cifras oficiales, el salario mínimo tuvo un incremento de solo 13.62 pesos, la cifra más baja desde 1970 y en cuanto al narcotráfico, lo combatió, pero como es sabido, la estrategia fue un desastre, México se tiño de rojo, y continua hasta nuestros días, como quien dice, levantó una enorme piedra y surgieron peligrosas alimañas, que no supieron controlar. Al terminar su sexenio se retiró muy campante, claro, no fue únicamente su culpa, pero si hubiese dado un golpe de timón durante su mandato, posiblemente hubiese dejado un mejor país.

Antes de ocupar la silla presidencial, Peña Nieto visitó algunos países de América Latina y Europa, finalizando en noviembre del 2012 con una visita a Estados Unidos, fue recibido por el entonces presidente Barak Obama, durante la plática, Peña Nieto prometió una estrategia para disminuir la violencia en México, propuso un replanteamiento de la relación entre ambas naciones para lograr una región más competitiva con capacidad de generar mayor número de empleos. Obama, destacó que Peña tenía una ambiciosa agenda de reformas, era cierto, en cuanto tomó posesión, comenzó a implementarlas, sin embargo, beneficiaron poco al ciudadano promedio, con la reforma energética, presumió que disminuyó el precio de la electricidad, sin embargo, se incrementó el precio de la gasolina. Así mismo, su promesa de disminuir la violencia, nunca se cumplió. En el transcurso de la administración, su imagen presidencial se fue deteriorando ante la sociedad, aun sabiendo que iba por el camino incorrecto, nunca giró el timón.

Antes de tomar posesión como presidente, López Obrador hizo todo lo contrario de sus antecesores, realizó una gira por todo México, y adelantó que saldría muy poco del país, para estar al pendiente de los problemas, entre ellos la inseguridad y violencia, sin embargo, han persistido, incluso se han agravado, por ejemplo, hace unos días, pobladores Texcaltitlán, Estado de México, se enfrentaron a una banda criminal, pues ya estaban hartos de las extorsiones, el saldo fue de 14 personas muertas. Desesperados tuvieron que defenderse, pues como en gran parte del país, no hay policía, ejercito o Guardia Nacional, que garantice la seguridad. Se dice que la silla presidencial marea, que quienes se han sentado en ella, enferman de poder, se vuelven soberbios, seguramente eso le ocurrió a sus antecesores. López Obrador también ha padecido ese mal, llegó mesurado, pacifico a la presidencia, pero paulatinamente su rostro se ha ido endureciendo, varios de sus discursos son agresivos, no le gusta reconocer cuando falla, no escucha, él siempre tiene y tendrá otros datos, le molesta que piensen distinto a él, por supuesto, su mandato, ha tenido aspectos positivos, pero quizá esta enfadado, porque durante su campaña electoral prometió demasiado y no va a poderlo cumplir.

Falta poco para que termine su gestión y seguramente al igual que Calderón y Peña Nieto, no dará ese golpe de timón.