Antes que se nos olvide | Un alcalde que escucha

Carlos A. Esparza Deister

Hace unos días observé que un poste de una luminaria en la avenida Colegio Militar era movido de manera anormal por el aire, me detuve y fui hasta el camellón, observando que la base estaba dañada, además le faltaban unos tornillos, tomé foto y se la mandé por medio de Twitter al presidente Bonilla, para mi sorpresa respondió en pocos minutos con un, “lo revisamos de inmediato” y así fue, al día siguiente que pasé, personal del Municipio ya lo había a reparado, evitando que ocurriera un grave accidente, pues como es sabido, dicha calle es muy transitada.

Durante su gestión, Bonilla ha demostrado ser un funcionario cercano a la ciudadanía y no lo digo sólo porque atendió mi petición, he visto chats de redes sociales donde regularmente responde a quienes le cuestionan o solicitan algo, así mismo, ha tratado de involucrar a la gente en la toma de decisiones, con el programa Presupuesto Participativo, donde los ciudadanos eligen cada año, en qué proyectos previamente validados, se invertirá dinero del Municipio, puede ser en pavimento, iluminación o rehabilitación de espacios públicos. Así mismo, estableció jornadas de atención ciudadana, donde sus funcionarios visitan las colonias. Y tengo entendido que Bonilla lo hace personalmente, un miércoles de cada mes en la plaza de Armas.

Por supuesto, falta mucho por mejorar en materia de seguridad, atender el inmenso problema de drogadicción, llevar agua, servicios básicos a colonias de la periferia, etcétera, etc. Pero se palpa un alcalde cercano a la comunidad, sin duda esto ayuda bastante, además, ser funcionario no es tarea fácil, pues siempre habrá gente inconforme por una u otra razón y están en su derecho, sin embargo, hay algunos que sólo saben hacer una cosa, quejarse por todo, y no se mueven para tratar de ayudar, lo único que mueven son sus dedos, para escribir mensajes en su celular y seguir lamentándose.

Claro, debemos quejarnos cuando los servidores públicos hacen mal su trabajo, pero utilizar las redes sociales sólo para estar insultándolos, o creando noticias fake o falsas, no sirve de nada. Mejor denuncie lo que vea mal en su colonia, sino le hacen caso, insista, presione de manera pacífica a los funcionarios por redes sociales, tarde o temprano tomarán en cuenta su mensaje y usted será parte fundamental de ese cambio que ocurrirá. Salvo su mejor opinión, esta administración está haciendo bien las cosas, con esto no quiero decir que ha sido un hermoso cuento de hadas, han cometido errores y en esta columna se han mencionado, pero reitero, tener un alcalde que escucha a sus ciudadanos es fundamental para el progreso. Bonilla lo hace, claro, puede ser que quien responde es algún asistente, pero lo importante es que se atiende la petición, aquí les dejo su Twitter para que lo comprueben, @soyMarcoBonilla





