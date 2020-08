Antes que se nos olvide un golpe de timón

El presidente se queja del constante ataque de la prensa, ha manifestado que como varios reconocidos periodistas ya no reciben “mochada” del gobierno, ahora lo atacan. Quizás algunos sí recibían donativos, sin embargo, es imposible que ahora esos comunicadores lo estén obligando a realizar declaraciones desafortunadas, para luego atacarlo. Y es que literalmente se pone en charola de plata, frecuentemente dice algo fuera de lugar. Hace unos días realizó su conferencia habitual desde el exhangar presidencial, teniendo como fondo el enorme y ya célebre avión que ni Obama tenía. La conferencia se centró en mostrar su lujoso interior y manifestar que la aeronave era un símbolo de mal gobierno, excesos y ostentación durante el periodo neoliberal. Muchos consideran que mostrar la aeronave fue un distractor para no mencionar los graves problemas que enfrenta el país, por citar algunos, el mal manejo que se le dio a la pandemia desde un inicio, decir que había caído como anillo al dedo fue un grave error; los miles de muertos por Covid; la falta de medicinas para niños con cáncer, desempleo, entre otros. Ciertamente el avión que costó 218 mdd es demasiado lujo, y es una ofensa para los millones de pobres que hay en el país como bien dice el presidente, pero no puede centrar toda su conferencia en ello, pues hay cuestiones importantes que urge resolver.

López Obrador también ha sido criticado por no usar cubrebocas, según dijo sus científicos le comentaron que no estaba comprobado su eficiencia contra el virus, pero hace algunos días, durante la conferencia diaria sobre Covid, un periodista le entregó al subsecretario de Salud, López- Gatell, tres estudios que avalan su eficacia, claro, esto no le pareció al médico y hasta lo regañó, primero por imprimir los documentos y después por llevar cubreboca N95, pues dijo, sólo debe utilizarse en intervenciones quirúrgicas. El presidente continúa minimizando la pandemia, el “no pasa nada, todo está controlado”, pero como sabemos eso no es cierto, sin embargo, su actitud sí ocasiona relajamiento en varios sectores, y por consecuencia los contagios han incrementado. Hace unos meses era impensable que superaríamos en defunciones a Italia, España o Inglaterra, actualmente nuestro país ya ocupa un lamentable tercer lugar a nivel mundial. Pero parece que eso no le importa al presidente, quien afirmó que sí habrá grito de Independencia y desfile, guardando la sana distancia. Permitiendo la entrada a “sólo” 500 personas, quienes representarán a los 32 estados, portando una antorcha encendida, la cual simboliza la esperanza. Su idea se respeta, pero es algo que no es necesario en este momento, pues pone en riesgo la salud de quienes asistan, y seguramente serán más de 500. Los hospitales están saturados, realizar este evento sería un grave insulto para el personal médico que diariamente se parte el alma en su trabajo y no se dan abasto para atender a miles de pacientes. Asimismo, sería una ofensa a la memoria de todas las personas que han fallecido por Covid.

Como lo he comentado anteriormente en esta columna, todavía hay mucha gente que defiende las acciones del presidente, y están en su derecho, pero también hay una gran cantidad que se siente desilusionada, y lo manifiestan en redes sociales principalmente, hay muchos que únicamente insultan y López Obrador con justa razón se queja o molesta, sin embargo, hay otros que realizan un crítica bien fundamentada e inteligente, el presidente debería tomarlos en cuenta. A su gobierno le urge un golpe de timón, pues comienza a tomar un rumbo peligroso.