Antes que se nos olvide | Urge parar el auto

Con el cambio a semáforo verde, la movilidad en nuestra ciudad ha incrementado, esta reactivación sin duda beneficia nuestra economía, pero probablemente muchos ya nos habíamos desacostumbrado al caos vial, como el que se hace a temprana hora en la avenida Tecnológico, o en el periférico De la Juventud, o la salida a Aldama, por citar algunos puntos críticos, y si llega a ver un percance vial, literalmente dichas avenidas se convierten en una maraña de autos.

En el estado, 69% de los hogares cuentan con al menos un auto, esto pudiera considerarse un reflejo de la bonanza económica en la entidad, pero también podría ser por la carencia de un transporte público eficiente en las principales ciudades. El chihuahuense probablemente gasta su dinero en carros, porque desea evitar el pésimo servicio de los camiones urbanos. Durante su administración, César Duarte prometió que con su Vivebús la mayoría iba a preferir andar en camión que conducir su auto. El transporte público sería similar al de una ciudad europea, por supuesto no sucedió. Luego llegó Javier Corral, quien prometió una reestructuración total en el Vivebús, pero durante su gestión sólo añadió algunas unidades y por supuesto el cambio de nombre a Bowí.

Las autoridades han realizado inversiones millonarias en ampliación de vialidades para evitar que los ciudadanos pasen gran parte de su vida en medio del tráfico y está muy bien, sin embargo, será el cuento de nunca acabar, pues casi al mismo tiempo incrementa el padrón vehicular, por muchas vialidades que hagan o las modifiquen, serán insuficientes. Aunque le pongan tres pisos al periférico De la juventud.

Así mismo, nuestra ciudad está repleta de choferes solitarios, basta observar a los automovilistas en el tráfico, la mayoría viaja solo. Imagine la cantidad de automóviles que se eliminarían de las calles si compartiéramos el carro. En varias ciudades del país han decidido hacerlo vecinos, amigos, compañeros de trabajo o escuela, comparten el auto de manera rotativa, también aquí se realiza, pero son realmente pocos. Esto también lo deberían implementar las empresas y por supuesto las dependencias gubernamentales.

Es positivo que las autoridades realicen nuevas obras o mejoras en las vialidades, las cuales son necesarias, sin embargo, urge que tanto gobierno estatal como el municipal tracen un plan para que la ciudad cuente con ciclovías apropiadas (hay andan los ciclistas en las rutas del Bowí) y luego implementar campañas donde se motive el uso de bicicleta. Así mismo, mientras se otorgue un mal servicio de transporte público, la ciudadanía continuará utilizando su carro excesivamente, ojalá que en esta administración se realice una reestructuración total. Aunque los niveles de contaminación no son tan altos como en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, el problema ha ido incrementando gradualmente y de no hacer algo, podemos igualarlos, la cantidad de autos que se ve en las horas pico de la mañana en nuestra ciudad ya no es normal. Por supuesto la responsabilidad es compartida, por el bien de Chihuahua, ciudadanos y autoridades deberían parar el carro.

