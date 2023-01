Antes que se nos olvide | Urgen personas honestas

Por: Carlos A. Esparza Deister

El 27 de febrero de 1897, nació en Batopilas, Chihuahua, Manuel Gómez Morín, ilustre abogado, catedrático y político chihuahuense, que en 1939 encabezó la fundación del Partido Acción Nacional. Pero antes de eso, tuvo una destacada trayectoria como funcionario, fue autor de la primera ley orgánica del país. Oficial mayor y subsecretario de Hacienda durante la gestión de Plutarco Elías Calles. Fundador del Banco Nacional de Crédito Agrícola y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros importantes cargos.

Gómez Morín sólo vivió los primeros tres años de su vida en Batopilas, debido a la repentina muerte de su padre de origen español, por lo cual, se trasladó con su madre a Parral, de donde era originaria. Luego partirían a la capital chihuahuense, después a León, Guanajuato y finalmente a Ciudad de México, allí, culminó la preparatoria y posteriormente ingresa a la entonces llamada Universidad Nacional, donde se tituló como abogado en 1918. En su época universitaria, entabló amistad con seis jóvenes que anhelaban solucionar los graves problemas del país y no perdían oportunidad para manifestar sus ideas, esto generó burlas entre algunos de sus compañeros, que los bautizaron como “Los Siete Sabios”, posteriormente demostraron que el apodo no estaba tan lejos de la realidad, pues aquel grupito estaba conformado por Antonio Castro Leal, Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano, entre otros.

Gómez Morín fue un idealista que, con trabajo, tenacidad e inteligencia, paulatinamente fue concretando sus sueños. Antes de graduarse ya daba clases en la universidad, a los 26 años se convirtió en el director más joven de la Facultad de Derecho, posteriormente con 36 años es electo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, a los 42 años, junto con Francisco Fernández Cueto, Trinidad García, Enrique Loaeza, entre otros, funda el Partido Acción Nacional.

A pesar de haber radicado la mayor parte de su vida en la capital del país, jamás olvidó sus raíces, amaba profundamente a Chihuahua. Durante una entrevista en 1964, el profesor estadounidense James W. Wilkie, le cuestionó, Tiene cincuenta años viviendo en Ciudad de México, ¿todavía se considera norteño? Respondiendo, “Nunca he perdido mi contacto con Chihuahua, cada vez que puedo voy. En el español clásico se dice, no he perdido el pelo de la dehesa”, refiriéndose a que tenía muy arraigado su origen chihuahuense.

Urgen personas como Gómez Morin en nuestro país, honestas, responsables y tenaces, que sean ejemplo para los niños y jóvenes, pues actualmente, pareciera que vivimos en el mundo del revés, hoy, los ídolos de una gran cantidad de jovencitos son los narcotraficantes o sicarios, absurdamente, varios de ellos sueñan con emular sus deplorables actos y si les dieran la opción de llegar a ser como El Chapo o Gómez Morin, sin pensarlo elegirían al narco, ¿Qué demonios está ocurriendo en nuestra sociedad?

